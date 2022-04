Nieuwe locatie én samenwerking voor Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Paardensport op topniveau en voor landelijke ruiters, entertainment, netwerken en een geweldige sfeer; dat is waar Outdoor Gelderland eindelijk weer voor kan gaan van 15 tot en met 19 juni. Voor het eerst niet op Papendal, maar op de terreinen van de familie Morssinkhof in Vragender. Mariska van Groningen van Outdoor Gelderland en Eric en Nory Morssinkhof van Paardensportcentrum Lichtenvoorde hebben recent de handen ineengeslagen. Er zijn plannen voor de 16e editie, die meer dan alleen paardensport zal ademen.

Meer dan alleen paardensport? “Ik heb een grote passie voor de paardensport en vind topsport fantastisch. Maar ik ben ook echt een verbinder,” begint Mariska van Groningen de slogan toe te lichten. “Dus ik vind het belangrijk dat Outdoor Gelderland voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is, voor paardensporters en niet-paardensporters. Er moet reuring zijn, je moet sport voelen en beleven, maar de zakenmensen moeten het ook aantrekkelijk vinden om hun relaties op het evenement uit te nodigen. Door een aantrekkelijk bijprogramma hopen we zoveel mogelijk regionale doelgroepen bij het evenement te betrekken. Scholen, mensen met een beperking, verzorgingstehuizen, sporters, business-to-business, maar ook Bixie-kinderen en hun opa’s en oma’s. Al die kleine kindjes gaan bijvoorbeeld het dressuurgala op zaterdagavond openen.”

Mooie sport en veel beleving

De razend enthousiaste van Groningen is al vanaf de 1ste editie bij Outdoor Gelderland betrokken, eerst vanuit haar functie bij organisatiebureau EQ International, de laatste jaren als directeur van het evenement. Door haar contacten met Eric en Nory Morssinkhof voor Jumping de Achterhoek kwam ook Outdoor Gelderland ter sprake.

“De samenwerking met Mariska voor het indoorevenement Jumping de Achterhoek bevalt erg goed,” vertelt Nory Morssinkhof. “Maar op ons Paardensportcentrum Lichtenvoorde hebben we ook een mooi buitenterrein dat de mogelijkheid biedt om internationaal iets te doen. We hebben altijd al graag een keer een mooi buitenevenement aan onze kalender willen toevoegen, maar je kunt niet alles tegelijk doen. Zoiets moet groeien. “Toen de concoursdatum op Papendal onzeker werd, kwam dit opeens ter sprake. We hebben een paar heel mooie evenementen binnen onze gemeente Oost-Gelre en daar past Outdoor Gelderland natuurlijk ook tussen.”

“Outdoor Gelderland is een toonaangevend evenement,” vervolgt Eric Morssinkhof. “Het spreekt ons enorm aan om zo’n prachtig evenement te organiseren. Het is een concours met mooie paardensport en veel beleving. Dat laatste is voor ons ook erg belangrijk.”

Economische impact

Die beleving en betrokkenheid van de regio heeft de familie Morssinkhof altijd essentieel gevonden. Hun accommodatie wordt niet alleen gebruikt voor internationale topevenementen, maar ook voor regionale activiteiten. Zo hebben rijverenigingen, voltigeurs, stamboeken, veilingen en de Special Olympics allemaal gebruik gemaakt van Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

“Alles wat maar mogelijk is, doen we hier voor de paardensector. Om wat terug te doen maar ook om binding te creëren,” vertelt Nory. “Je kunt hier wel je eigen dingetje doen, maar de mensen uit de omgeving moeten het ook leuk vinden wat wij hier doen, want dat is een win-winsituatie denk ik.”

“Outdoor Gelderland heeft een economische impact van een kleine 1,4 miljoen euro op de regio,” vult van Groningen aan. “Dat is echt veel. Tegelijkertijd proberen we met een veelzijdig, aantrekkelijk programma en vrije toegang op woensdag en donderdag de mensen uit de buurt een prachtig evenement te bieden.”

Qua voorbereidingen gaat het goed, ook al is het voor vele betrokkenen een grote verandering dat het evenement niet meer op Papendal maar in Vragender gaat plaatsvinden. “We zijn heel blij en dankbaar dat alle belangrijke sponsoren zijn meegegaan naar onze nieuwe locatie. Tegelijkertijd merk je dat het evenement hier in de omgeving heel mooi ontvangen wordt. Nieuwe bedrijven haken gewoon aan en het voelt wel alsof de regio het concours omarmt,” vertelt van Groningen. Wij gaan er met het team alles aan doen om er voor alle deelnemers, bezoekers en betrokken partijen een fantastisch evenement te organiseren.

