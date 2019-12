Nieuwjaarsloop s.v. Grol

Gepubliceerd op 15 december 2019 om 09:27

GROENLO – Op zondag 5 januari 2020 vindt de traditionele nieuwjaarsloop van de S.V. Grol plaats. De volgende afstanden kunnen worden gelopen: 3,5 en 10 kilometer.

De route gaat weer door het Zwolse landschap. Ook is er een wandelroute van 6 kilometer.

Vanaf 09:30 uur is er de mogelijkheid om je in te schrijven in de centrale hal van sportcafé Den Elshof van de S.V. Grol. Om 10:30 uur zal de nieuwjaarsloop starten met de 10 kilometer, om 10:45 uur start de 3,5 kilometer. De wandelaars kunnen tussen 9.30 en 10.30 uur starten.