Programma van de 12e Kramp Run in Varsseveld

VARSSEVELD – Zaterdag 7 september wordt Varsseveld voor de twaalfde keer omgetoverd tot een hardlooparena. Jong en oud, recreant en toploper staan aan de start van de Kramp Run, met start en finish op het Kerkplein in Varsseveld. Dit moet je weten:

16:15 uur Kidsrun 1 kilometer

Het eerste startsein wordt gegeven voor de jeugd tot en met 9 jaar, die één ronde van 1 kilometer afleggen. Het hoogtepunt voor deze jonge talenten zijn vaak de laatste meters rond het Kerkplein, waarbij je nog even de eindsprint tegen je vriendje of vriendinnetje kunt inzetten. Deelname aan de 1 en 2 kilometer is geheel gratis en na de finish wacht, naast een medaille, een koele versnapering.

16:30 uur Jeugdrun 2 kilometer

Voor de jeugd van 10 tot en met 15 jaar wacht hetzelfde parcours, maar dan twee rondes: start op het Kerkplein, via de Dames Jolinkweg, het Wethouder Harteminkpad, nogmaals de Dames Jolinkweg, en dan een afsluitend rondje om de kerk, waar ook de finishstreep ligt. Vaak strijden de talenten van de organiserende atletiekverenigingen Argo, Atletico’73 en AVA ’70 om de winst, maar wie weet kan dit jaar weer eens een Varssevelder met de eer strijken. Na de Framerun vindt de prijsuitreiking van deze twee onderdelen plaats.

16:50 uur Framerun 12 minuten

Sportiviteit en inclusiviteit staan centraal tijdens de Framerun, speciaal voor sportievelingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Op een framerunner (driewielloopfiets) nemen de deelnemers het tegen elkaar op in 12 minuten, waarbij zoveel mogelijk rondes van 275 meter rond de kerk mogen worden afgelegd. Bewegen en enthousiasme staan centraal, ondersteund door het dichtbevolkte publiek op het Kerkplein. De framerunners worden met deskundig commentaar binnengehaald door Herman Weening, wederom speaker tijdens deze twaalfde editie.

17:30 uur Recreanten- en Businessrun 5 kilometer

Dit is elk jaar het populairste onderdeel van de Kramp Run. Deelnemers aan de Businessrun (waarbij de vier beste tijden per team tellen) en de Recreantenrun (individueel) krijgen twee rondes van 2,5 kilometer voorgeschoteld. Uniek zijn de twee passages door de bedrijfshallen van Svedex en Kramp, waar de muziek en lichtshow voor een extra boost zorgen. Iedere loper steunt de stichting Kanjers voor Kanjers, die zich inzet voor sport en spel in de Achterhoek. De goede doelen dit jaar zijn onder andere een framerunner voor de atletiekverenigingen in de buurt en de aanschaf van speciale paardenzadels om kinderen met een beperking te laten paardrijden in de regio. Ook de luchtballon gaat weer omhoog, waarin enkele kinderen met hun ouders de Run van grote hoogte kunnen bekijken.

18:30 uur Ducona Pet Packaging Toprun 5 kilometer

Wellicht het spectaculairste onderdeel van de Kramp Run, want hierin nemen de beste atleten uit Nederland en België, en enkele Ethiopiërs, het tegen elkaar op in vijf rondes van één kilometer. De verwachting is dat het vanaf de start op het Kerkplein, waar telkens doorkomst plaatsvindt, razendsnel gaat. Een premiesprint na één ronde is namelijk opgenomen in deze wedstrijd. Tevens vindt het Achterhoeks kampioenschap 5 kilometer plaats tijdens de Toprun, met prijzen voor de snelste drie heren en dames. De atleten worden om 18:30 uur weggeschoten door Henk Wassink, de vader van de geboren Varssevelder Gert-Jan Wassink, die vanwege een blessure helaas niet aan de start staat dit jaar. Henk is sinds de eerste editie in 2011 betrokken bij de opbouw van het parcours, dat vlak en gecertificeerd is. Er is dus kans op razendsnelle tijden. Aansluitend vinden de prijsuitreikingen van de 5 kilometer plaats.

“Ik heb erg veel zin in 7 september,” aldus voorzitter Ronnie Ligtenbarg. “Ik verwacht dat het weer een onvergetelijke dag wordt voor alle deelnemers. Persoonlijk kijk ik het meest uit naar de strijd tussen de Nederlandse en Belgische toplopers. Met speciale aandacht ga ik ook de Framerun volgen, een onderdeel dat de potentie heeft om op het paralympisch programma te komen. Wat ik de deelnemers aan de Kramp Run wil meegeven? Prijzen tellen, maar plezier staat voorop!”

Je kunt je inschrijven tot uiterlijk 5 september 23:59 uur. Startnummers kunnen worden opgehaald op zaterdagmiddag 7 september in de Van Pallandthal, waar ook de mogelijkheid tot omkleden is. Deelnemers aan de Framerun en Businessrun halen hun nummer in de Grote Kerk in Varsseveld op. Wil je een van de laatste 100 startbewijzen bemachtigen, ga dan snel naar www.kramprunvarsseveld.nl.