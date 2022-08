Publiekslieveling Wassink weer van partij bij Kramp Run 

VARSSEVELD – Gert-Jan Wassink zal op zaterdag 10 september aan de start staan van de 10e editie van de Kramp Run in Varsseveld. De geboren Varssevelder, die mede-initiatiefnemer van het hardloopevenement is, zal opnieuw een gooi doen naar het podium tijdens de Ducona TopRun Heren, het slotstuk van de avond.

In 2016 was Wassink de allerbeste van de Kramp Run, toen hij in de eindsprint de Belg Kim Ruell van de overwinning hield. Wassink, specialist op de cross en Nederlands kampioen in 2010, zal het thuispubliek mee hebben, maar heeft niet de snelste tijd staan. Tijdens de jubileumeditie van de Kramp Run zal hij de strijd aangaan met Frank Futselaar (winnaar 2017 en 2018) en Yorben Ruiter (winnaar 2019). De man met de beste papieren voor de winst is Filmon Tesfu, die dit jaar zilver won op het NK 10 kilometer en twee bronzen medailles behaalde op de baan. Tesfu liep dit jaar al onder de 14 minuten op de 5 kilometer en zorgt er mede voor dat het parcoursrecord van 14:17 in zicht blijft. Verder staan de Belgen Sander Vercauteren, winnaar van de Zandvoort Circuit Run, en Clément Deflandre, tweevoudig nationaal kampioen, aan de start. Landgenoot Yannick Michiels ging al vaker de strijd aan met Wassink en is er ook dit jaar weer bij. Bij de vrouwen heeft Vera de Vries met 16:10 minuten het snelste persoonlijk record staan. De talentvolle 20-jarige heeft al diverse NK-medailles bij de junioren op zak en zal voor niets minder dan het ereschavot gaan. Geduchte concurrentie is er van Famke Heinst uit Arnhem, die dit jaar beslag legde op NK-zilver tijdens de 3000 meter steeplechase. Vrouwen die de 5 kilometer onder de 21 minuten lopen en mannen die een tijd onder de 17 minuten hebben staan kunnen zich via toprun@kramprunvarsseveld.nl nog steeds aanmelden voor de TopRun Dames (18:20 uur) of TopRun Heren (18:50 uur).

Het wedstrijdprogramma van de Kramp Run start om 16:15 uur met de KidsRun en JeugdRun, waarna de RaceRun (Framerunning) op het programma staat. Net als voor de RecreantenRun (17:20 uur) kun je je nog inschrijven t/m 4 september. Let op! Inschrijven voor de BusinessRun, waarvan een groot deel van het inschrijfgeld ten goede komt aan Kanjers voor Kanjers, kan nog tot en met woensdag 31 augustus. Er is geen na-inschrijving. De Kramp Run bestaat uit een samenwerking van Kramp, de atletiekverenigingen Argo Atletiek, AVA ’70 en Atletico ’73 en Kanjers voor Kanjers. Inschrijven en informatie vind je via www.kramprunvarsseveld.nl.

