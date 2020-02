Ruim 70 Achterhoekse sportaanbieders organiseren sportcursussen voor mensen met een beperking

Om mensen met een beperking op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met al het sportaanbod dat onze regio rijk is, wordt dit jaar weer het sportstimuleringsproject ‘Kies je Unieke Sport’ georganiseerd. In totaal hebben 70 Achterhoekse sportaanbieders zich aangemeld. Zij organiseren een cursus om de doelgroep kennis te laten maken met de diverse sporten. Het uiteindelijke doel is om deelname aan sportverenigingen en het daadwerkelijk sporten te stimuleren.

Alexander Tempels, coördinator van het platform Uniek Sporten Achterhoek: “In de Achterhoek kennen we veel mensen met een beperking en gelukkig veel sportaanbieders die hen goede sportmogelijkheden bieden. Daar ben ik trots op! Met ‘Kies je Unieke Sport’ kan de doelgroep een korte sportcursus volgen; een laagdrempelige manier om te ontdekken wat ze leuk vinden. Samen brengen we de achterhoek in beweging.” Het verschil met vorig jaar is dat het niet alleen in de maanden maart en april plaatsvindt, maar het gehele jaar 2020. Zo kunnen de deelnemers zelf bepalen wanneer zij willen deelnemen en in hun eigen tempo kennis maken met de verschillende sportaanbieders en het sportaanbod.

De sportaanbieders staan te popelen om aan de slag te gaan. Welke sportaanbieders dit zijn en wat zij aanbieden is vanaf 10 februari samengevat op de site www.kiesjeuniekesport.nl. Tevens kunnen deelnemers zich op deze website aanmelden bij de vereniging van hun keuze.

De aankomende periode worden scholen en zorginstellingen benaderd om de doelgroep enthousiast te maken om deel te nemen aan dit unieke project. Via een speciaal boekje ‘Kies je Unieke Sport’ kunnen de deelnemers rustig het aanbod bekijken en zich aanmelden.

Met sport zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort en mee kan doen in onze samenleving; welke leeftijd, achtergrond, kwaliteit of beperking je ook hebt. Sporten is belangrijk!