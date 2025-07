Seizoensafsluiting JO11-1JM

Afgelopen zondag heeft het JO11-1-team het seizoen afgesloten met een zeer geslaagde en gezellige middag. Hiervoor zijn we gezamenlijk op de fiets gestapt richting Eibergen, waar we zijn uitgenodigd door de familie De Jong. Daar zijn wij hen dan ook zeer dankbaar voor!

Na een mooi seizoen sluiten we het voetbalseizoen af samen met de ouders, broertjes en zusjes van de spelers. Nadat iedereen een korte rondleiding heeft gehad en is voorzien van een drankje, maken we ons op voor een muzikale pubquiz, verzorgd door Niek Ressing. Uiteraard is er voor de spelers volop ruimte voor vermaak: er kan worden gevoetbald, gezwommen en geklommen in de diverse aanwezige bomen. Er is zelfs een heuse ijshut, waar iedereen wordt getrakteerd op schepijs!

Je zou bijna zeggen dat het op de minuut was gepland, want zodra de quiz is afgerond, wordt de patat bezorgd en is de barbecue al op temperatuur! Iedereen weet zijn buikje goed rond te eten, waarna het tijd is voor een bijzonder slot van de middag. De spelers én de overige stafleden krijgen van Wout Walterbos een persoonlijk woordje over hun prestaties van het afgelopen jaar. Daarna ontvangen ze uit handen van Barry Janssen een speciaal door hem gemaakt boekwerk. Hierin zijn alle wedstrijdverslagen, teamactiviteiten en foto’s van het afgelopen seizoen verzameld. Onze speciale dank gaat hierbij uit naar John Ligtenberg voor de opmaak en naar Edprint voor het drukwerk.

Een prachtig boek dat ongetwijfeld een blijvende herinnering zal zijn voor de spelers!

Hiermee komt er een einde aan een geweldige middag – maar niet voordat er nog een laatste teamfoto is gemaakt. Daarna wordt er door de spelers nog lekker gezwommen en praten de ouders nog even gezellig na over deze middag én over het zeer geslaagde seizoen.

De meeste spelers hebben inmiddels al de eerste trainingen met hun nieuwe team voor het komende seizoen achter de rug. Maar eerst is het tijd voor een welverdiende vakantie! We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen iedereen na de zomer weer terug te zien voor een nieuw seizoen vol sportieve successen!

