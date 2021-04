Verenigingen gezocht voor ‘Kies je Unieke Sport!’ 2021

Deel dit bericht













De derde editie van ‘Kies je Unieke Sport’ komt eraan! Ook dit jaar bieden we vanuit Achterhoek in Beweging, in samenwerking met de buurtsportcoaches en de zorginstellingen weer zo veel mogelijk sportcursussen aan voor mensen met een beperking. Tijdens de eerste editie in 2019 deden 50 sportaanbieders mee, vorig jaar maar liefst 75. Daar zijn we heel trots op! Ook dit jaar zoeken we sportaanbieders die één of meerdere sportcursussen aan willen bieden. Want met elkaar willen we meer mensen met een beperking in onze regio aan het bewegen krijgen!

Sporten is belangrijk. Welke leeftijd, achtergrond, kwaliteiten of beperkingen je ook hebt; met sport zorgen we er samen voor dat iedereen erbij hoort en mee kan doen in onze samenleving. Door corona heeft de sport veelal stilgelegen, dat maakt sport en bewegen belangrijker dan ooit tevoren! Als Achterhoek in Beweging willen we ons inzetten voor sport voor Achterhoekers met een beperking. Om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met al het sportaanbod dat onze regio rijk is, organiseren we ook in 2021 wederom het sportstimuleringsproject ‘Kies je Unieke Sport’. Sportaanbieders in de Achterhoek kunnen zich tot 31 mei 2021 aanmelden via www.achterhoekinbeweging.nl.

Sportstimuleringsproject ‘Kies je Unieke Sport’

“’Kies je Unieke Sport’ is een sportcursus van 3 proeftrainingen voor mensen met een beperking, georganiseerd door sportaanbieders in de Achterhoek. Naast de kans om de deelnemers gratis kennis te laten maken met de verschillende sportaanbieders en het sportaanbod, is ‘Kies je Unieke Sport’ ook bedoeld om de sportparticipatie te verhogen en te stimuleren. Met ‘Kies je Unieke Sport’ kunnen mensen met een beperking een korte sportcursus volgen; een laagdrempelige manier om te ontdekken wat ze leuk vinden!”, aldus Loes Lageschaar, van Achterhoek in Beweging.



Deelname sportaanbieders

Sportaanbieders die deel willen nemen, organiseren drie sportcursussen voor mensen met een beperking. Loes: “De invulling van de cursus is volledig aan de sportaanbieder. Je kunt de unieke sporters aan laten sluiten bij een bestaande trainingsgroep of een nieuwe groep starten. Ook bepaal je als sportaanbieder zelf op welke dagen en tijden de trainingen komend najaar plaatsvinden.” De coördinatie, communicatie en promotie van ‘Kies je Unieke Sport’ ligt in handen van Achterhoek in Beweging. Ook werven zij de deelnemers. Zij kunnen zich vanaf medio juni 2021 inschrijven.

Deelnemers kunnen van september tot en met december deelnemen aan drie achtereenvolgende lessen. We trappen het project af tijdens de Nationale Sportweek in september. Bijvoorbeeld middels een livestream met een gezamenlijke warming-up. De aangeboden proeflessen kunnen dus vanaf (of na) deze week worden ingepland.

Aanmelden als sportaanbieder via kiesjeuniekesport.nl

Sportaanbieders in de Achterhoek die deel willen nemen aan het sportstimuleringsproject Kies je Unieke Sport, kunnen zich inschrijven via www.achterhoekinbeweging.nl. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Loes Lageschaar via loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl of bel 06 – 13 62 70 66.

Loes: “Samen brengen we de Achterhoek graag in beweging. Ook voor mensen met een beperking. Hier zet ik mij graag voor 100% in!”

