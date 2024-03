Zondag 2 juni 2024 start de 24e editie van de Eiberrun 

EIBERGEN – De 24e editie van de Eiberrun start zondag 2 juni net als vorig jaar weer vanaf De Brink. Vanaf De Brink zet de organisatie een route uit van 5 km richting het groene Mallumse buitengebied, deelnemers aan de 10 km lopen het rondje twee keer. Voor kinderen zijn er twee afstanden te lopen van ongeveer 750 en 1500 meter door het dorp en is er een heuse Urban Fun Run.

Gezellig sportplein

Het bleek een goede keuze van de organisatie ASV om de start te verplaatsen van de sporthal naar De Brink. Dit centrale plein midden in het dorp word ook dit jaar weer omgetoverd in een gezellig sportplein samen met de ondernemers en de omliggende Horeca. Zo wordt het niet alleen leuk om deel te nemen maar ook om de lopers te komen aanmoedigen.

Urban Fun Run

Dit jaar keert ook de Urban Fun Run terug. Een spectaculaire run door het dorp, dwars door winkels en vol met obstakels. Deze run voor de jeugd werd vorig jaar zo goed gewaardeerd dat de organisatie onderzoekt of de run nog iets uitgebreid kan worden.

Het voorlopige programma op 2 juni 2024:

10u00 Carcare Groenlo Urban Fun Run voor de jeugd

11h00 St Gobain 10 km (Inclusief bedrijvenrun)

11h00 Van Wijnen 5 km (Inclusief bedrijvenrun)

12h45 Oqido korte kidsrun

13h15 Oqido lange kidsrun

Ouders zijn welkom om mee te lopen met hun kinderen en ook G-atleten zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te doen met de kidsrun.

Eiberrun voor Framerunners

In 2023 hebben er voor het eerst een aantal Framerunners meegedaan met de Eiberrun. Framerunners zijn hardlopers die vanwege een lichamelijke beperking lopen met een running frame als hulpmiddel. Als organisatie vinden we inclusief sporten belangrijk dus ook dit jaar verwelkomen we Framerunners wederom graag bij de Eiberrun.

Bedrijvenrun

Een populair onderdeel van de Eiberrun is de bedrijvenrun. Bedrijven kunnen zich inschrijven met een team van minimaal 3 en maximaal 5 lopers. De tijden van de snelste 3 lopers tellen mee voor het klassement. De bedrijvenrun is een ideale en sportieve vorm van teambuilding. In 2023 liepen er 15 bedrijventeams mee en dit jaar verwachten we er meer dan 20. Dus meld je als bedrijf snel aan.

Clinics voor volwassen en kids

Om goed getraind aan de start te verschijnen organiseren we Eiberrun Clinics voor zowel volwassenen als kinderen:

Voor volwassenen wordt de clinic georganiseerd door BertVogel4Running. De Clinic bestaat uit 8 trainingen in de maanden april & mei. De eerste training is op woensdag 10 april. Meer informatie en inschrijven op: www.bertvogel4running.nl

Speciaal voor kinderen tussen 4 en 13 jaar organiseren de jeugdtrainers van ASV dit jaar ook weer een Kids Clinic. 4 zondagochtenden (van 10u00 tot 11u15) 5, 12, 19 en 26 mei. Onder begeleiding van een deskundige trainer zal de jeugd op speelse wijze voorbereid worden op de Eiberrun. Meer informatie en inschrijven op: www.eiberrun.nl/kidsclinics

Sponsoren

Zonder onze sponsoren zouden we de Eiberrun niet kunnen organiseren, we zijn onze sponsoren en alle andere partners en leveranciers die ons helpen dan ook heel dankbaar. Een selectie uit de sponsoren en partners:

St. Gobain, Van Wijnen, Livio, Oqido, en Carcare Groenlo.

Schrijf je nu in!

Inschrijven kan vanaf 1 maart tot 20 mei via eiberrun.nl of inschrijven.nl

Op deze websites lees je ook meer over de inschrijfkosten en betalingsmogelijkheden.