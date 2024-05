Lezing ‘IJssel-ambassadeur’ Wim Eikelboom Ik ben de IJssel

STEENDEREN – Op maandag 3 juni om 20.00 uur geeft Wim Eikelboom in de Remigiuskerk van Steenderen een lezing over de IJssel als natuurrivier. Zwollenaar Eikelboom is een man met een missie. De onbezoldigde ambassadeur van de IJssel maakt zich via tal van publicaties sterk voor schone rivieren in Nederland en in het bijzonder voor zijn geliefde IJssel.

Eikelboom: ‘Mijn missie is dat we de IJssel nog meer gaan waarderen als een rivier die belangrijk voor ons is. De IJssel moet schoon blijven en zelfs weer drinkbaar worden.’ De centrale vraag daarbij is: Wat kunnen we er zelf aan doen? Eikelboom is ervan overtuigd dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan een mooiere en schonere IJssel. ‘Door er bijvoorbeeld goed op te letten wat je door de gootsteen of wc spoelt en door langs het water geen rommel achter te laten.’

In zijn boek Geen dag zonder de IJssel en op de website rivierverhalen.nl beschrijft Eikelboom in heldere bewoordingen het belang van de IJssel. In podcasts en lezingen blijkt hij een enthousiast verteller met een diepgaande kennis van de rivier en het IJssellandschap. Met een genuanceerde blik op de maakbaarheid van zijn ideeën weegt Eikelboom steeds alle verschillende belangen.

De plaatselijke commissie van de Gelderse Kerken in Steenderen wil als organisator de band met het aan de Remigiuskerk grenzende plein benadrukken, waarin sinds kort de loop van de IJssel in het straatwerk is weergegeven. Wim Eikelboom kennende, zal hij in zijn verhaal zeker het belang van de IJssel voor de streek rondom Steenderen en Bronkhorst meenemen in zijn verhaal.

Kaarten: 10,- te verkrijgen via info@remigiuskerksteenderen.nl en aan de kassa (pinnen kan). Vol = vol!

