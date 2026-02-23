Sterrenkijkavonden bij helder weer in Lichtenvoorde

189 keer bekeken

LICHTENVOORDE – In Lichtenvoorde krijgen belangstellenden eind februari opnieuw de kans om de sterrenhemel van dichtbij te bekijken. Tijdens de landelijke Sterrenkijkdagen staan leden van de Astronomie Club Oost Gelre met hun telescopen opgesteld bij de speeltuin aan de Sperwer, ter hoogte van de T-splitsing met de Kiekendief.

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 februari kunnen bezoekers tussen 19.00 en 22.00 uur langskomen. Bij helder weer worden onder meer de maan en de planeten Saturnus en Jupiter in beeld gebracht. De toegang is gratis en ook kinderen zijn welkom om mee te kijken. Bij bewolking gaat de activiteit niet door.

De avonden maken deel uit van de 50e editie van de landelijke Sterrenkijkdagen, die van 27 februari tot en met 1 maart plaatsvinden. Verspreid over het land openen sterrenwachten, verenigingen en particulieren hun deuren voor publiek. Meer informatie over deelnemende locaties is te vinden via <a href=”https://www.sterrenkijkdagen.nl” target=”_blank”>sterrenkijkdagen.nl</a>.

Voor vragen over de bijeenkomst in Lichtenvoorde is Joop Hubers bereikbaar via 06 – 4731 7448 of per e-mail via joophubers50@gmail.com.

