Stevige winterwandeling over de Lochemse Berg

Redactie 15 december 2025 22
stevige-winterwandeling-lochemse-berg-foto-marcel-slagman

Foto: PR

BARCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 3 januari 2026 een stevige winterwandeling over de Lochemse Berg. De tocht is bedoeld voor liefhebbers van een actieve start van het nieuwe jaar en voert door een van de meest gevarieerde natuurgebieden van de Achterhoek.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Hoe uitdagend de route wordt, hangt af van het weer. De boswachter past de wandeling aan de omstandigheden aan. Dat kan betekenen: struinen door sneeuw, genieten van winterse vergezichten of stilstaan bij de geschiedenis van het gebied.

Volgens de organisatie is geen wandeling hetzelfde. “De Lochemse Berg laat zich in elk seizoen anders zien. In de winter is het landschap ruiger en stiller, en dat maakt deze tocht extra bijzonder,” aldus een boswachter.

De winterwandeling is geschikt voor deelnemers die goed ter been zijn. Stevige schoenen zijn aanbevolen. Vooraf online reserveren is verplicht.

  • 📅 Datum: zaterdag 3 januari 2026

  • ⏰ Tijd: start 10.00 uur (duur ca. 2,5 uur)

  • 📍 Locatie: Lochemse Berg, Barchem

  • 💶 Kosten: €6 p.p. | kinderen 4–12 jaar €3 p.p.
    Donateurs: €3 p.p. | kinderen donateurs €1,50 p.p.

  • 🔗 Website: www.glk.nl/excursies

