Streekboeken in de schijnwerpers tijdens Waeke van ’t Achterhookse en Liemerse Book

211 keer bekeken

GROENLO – Van 1 tot en met 8 maart staat de streekliteratuur centraal tijdens de Waeke van ’t Achterhookse en Liemerse Book. In boekhandels in de regio krijgen titels met verhalen over de Achterhoek en Liemers extra aandacht. Wie in die week een streekboek koopt, ontvangt gratis het kadobuukske Flonkergood.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De Waeke wordt op zondag 1 maart om 11.00 uur officieel geopend bij De Mattelier in Groenlo. Tijdens dit Waeketreffen wordt ook het Beste Boek van Achterhoek en Liemers 2025 bekendgemaakt.

De week is een initiatief van Dialectkring Achterhook en Liemers, Vrienden van de Streektaal Lochem en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Doel is het stimuleren van lezen en schrijven in streektaal en het onder de aandacht brengen van boeken met een duidelijke streekbinding.

Het jaarlijkse kadoboekje Flonkergood verschijnt dit jaar voor de 28e keer. De bundel bevat verhalen en gedichten in streektaal, grotendeels afkomstig van inzendingen van schrijvers uit de regio. Volgens organisator Joop Hekkelman groeit de belangstelling voor streektaal de laatste jaren zichtbaar.

Tijdens het Waeketreffen in Groenlo zijn er voordrachten uit Flonkergood en verzorgt Fien Snelting de muziek. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie is te vinden via www.ecal.nu.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)