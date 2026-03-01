Streektaalrevue ‘Wat ’n gedoo!’ van Gewoon aans! naar Groenlo

144 keer bekeken

GROENLO – Het streektaalgezelschap Gewoon aans! komt op vrijdag 10 april naar De Mattelier met de vijfde revue: ‘Wat ’n gedoo!’. Daarmee is de voorstelling ook te zien in de stad Groenlo.

In de nieuwe show staan alledaagse vragen en keuzes centraal. “Ken ie dat? Al die keuzes en vroag’n op ne dag. Wat trek ie an? Wat goaj ett’n? Woar goaj zitt’n? Woar goaj op stemm’n?” Het zijn herkenbare situaties die volgens het zestal spelers zorgen voor een hoop ‘gedoo’. Tijdens de avond worden deze momenten met humor en zang op de hak genomen.

De revue is volledig in streektaal en richt zich op bezoekers die houden van dialect en toegankelijke humor. Volgens de organisatie draait de voorstelling om relativeren: lachen om kleine ergernissen en dagelijkse beslommeringen.

De voorstelling in De Mattelier begint op vrijdag 10 april. Kaarten zijn verkrijgbaar via de organisatie. Meer informatie is te vinden op

👉 https://www.gewoonaans.nl

👉 https://www.facebook.com/gewoonaans

