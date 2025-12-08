Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek

In de Achterhoek zijn er geluiden die je nergens anders hoort. Geluiden die niet alleen door de lucht gaan, maar door generaties heen. Eén daarvan is het midwinterhoornblazen: dat warme, holle, oerstemgeluid dat vanaf de eerste zondag van Advent weer over velden en beken klinkt.

Je hoort het bij boerderijen, langs de Ruurlose bosrand, op essen in Lievelde, in het open land bij Beltrum en zelfs binnen de oude wallen van Groenlo. Het is geen muziekvoorstelling, geen show — maar een ritueel dat al eeuwen bij de winter hoort. Een teken van verbinding, stilte en traditie.

De midwinterhoorn is geen instrument dat je koopt; hij wordt nog altijd met de hand gemaakt uit krom hout. Elke hoorn heeft een eigen toon. En wie blaast, blaast niet zomaar een noot. Hij blaast een verhaal.

In het Zondagsverhaal van deze week duiken we dieper in de geschiedenis van deze winterklank. Waar komt hij vandaan? Waarom klinkt hij juist hier? En wat maakt dat deze traditie, ouder dan de kerken zelf, nog altijd leeft?

