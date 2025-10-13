Het jaar dat Groenlo stad werd
In 1277 kreeg Groenlo stadsrechten van bisschop Jan van Nassau. Daarmee begon het verhaal van de stad zoals we die nu kennen – met markten, muren en trots. En in 2027 viert Groenlo niet één, maar twee jubilea: 750 jaar stadsrechten én 400 jaar sinds het Beleg van Grol.
