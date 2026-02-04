Sunflower speelt folk- en jazzconcert in Koppelkerk Bredevoort

236 keer bekeken

BREDEVOORT – Slagwerkkunstenaar Joost Lijbaart keert op zaterdag 14 februari terug naar de Koppelkerk met een nieuw trio. Samen met zangeres en gitariste Amelie Spinks en bassist River Adomeit vormt hij de formatie Sunflower. Het concert begint om 20.30 uur.

Sunflower brengt muzikanten met uiteenlopende achtergronden samen in een intieme bezetting. De muziek is geworteld in folk, maar krijgt kleur door jazzinvloeden en hedendaagse improvisatie. De liedjes van Amelie Spinks vormen het vertrekpunt: helder en open van karakter, met ruimte voor interactie tussen zang, gitaar, contrabas en drums. River Adomeit verzorgt zowel de harmonische basis als melodische accenten, terwijl Joost Lijbaart met zijn subtiele en dynamische spel het geheel draagt.

Lijbaart is een bekend gezicht in de Europese jazzscene en werkte onder meer met het Yuri Honing Acoustic Quartet. Hij stond op internationale podia en festivals, waaronder North Sea Jazz. In Sunflower brengt hij die ervaring samen met een meer songgerichte benadering.

Tijdens het optreden staat de communicatie op het podium centraal. Songstructuur en improvisatie houden elkaar in balans, wat resulteert in een energieke maar ook intieme sfeer. Met nieuw materiaal in ontwikkeling presenteert Sunflower zich als een band die het publiek wil verbinden via persoonlijke verhalen en muzikaal samenspel.

Het concert vindt plaats in de Koppelkerk aan de Koppelstraat in Bredevoort. Kaarten kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur. Meer informatie en tickets zijn te vinden via https://www.koppelkerk.nl/agenda en https://www.koppelkerk.nl.

