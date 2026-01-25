Swingende jaren 60 herleven met Hairspray in Amphion

11 keer bekeken

DOETINCHEM – Begin februari 2026 brengt de feelgoodmusical Hairspray de swingende jaren 60 naar Amphion Theater. Van 4 tot en met 8 februari zijn er vijf voorstellingen te zien van de populaire musical, met onder anderen Richard Groenendijk in een van de hoofdrollen.

Het verhaal speelt zich af in Amerika in de jaren zestig, een tijd van verandering. Nieuwe muziek, opvallende kapsels en energieke dansmoves bepalen het straatbeeld, terwijl ook maatschappelijke thema’s steeds nadrukkelijker naar voren komen. De jonge Tracy Turnblad droomt ervan te dansen in de populaire Corny Collins Show en grijpt haar kans om te laten zien dat er voor iedereen een plek is, ongeacht uiterlijk of achtergrond.

Samen met haar moeder Edna, gespeeld door Groenendijk, zet Tracy de boel flink op zijn kop. Groenendijk brengt de rol met veel humor en improvisatie, wat zorgt voor extra vaart en herkenbare momenten. De rol van Motormouth Maybelle wordt vertolkt door Nurlaila Karim, die benadrukt dat de musical draait om zelfacceptatie en het omarmen van wie je bent.

De musical wordt door de pers enthousiast ontvangen. Het AD gaf vijf sterren en schreef dat de hele cast “de pan uit swingt”. Ook De Telegraaf kende vijf sterren toe en noemde Groenendijk het stralende middelpunt van de voorstelling.

Hairspray is geschikt voor de hele familie en staat garant voor een avond zingen, lachen en dansen. De musical is te zien in Amphion Theater, Hofstraat 159 in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn te vinden via https://www.amphion.nl/theater.

