ZUTPHEN — Tentoonstelling in Walburgiskerk toont landschappen van Herman Dijkjans

In de Walburgiskerk in Zutphen is van 11 september tot 29 oktober 2026 een tentoonstelling met landschappen van Herman Dijkjans te zien.

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In de Credokapel van de Walburgiskerk is van vrijdag 11 september tot en met donderdag 29 oktober 2026 een tentoonstelling te zien met werk van Herman Dijkjans, een regionale landschapsschilder uit .

Herman Dijkjans werd in 1889 geboren in de Zutphense wijk Polsbroek. Hoewel hij aanvankelijk de bakkerij van zijn vader zou overnemen, koos hij uiteindelijk voor een carrière als kunstenaar. Hij volgde lessen aan de Arnhemse kunstacademie Kunstoefening en werkte later als tekenleraar aan de Zutphense Ambachtsschool.

Dijkjans legde vooral het landschap rond en Warnsveld vast. Zijn schilderijen en aquarellen tonen onder meer boerderijen, uiterwaarden, bomenlanen en vergezichten. De rivier de IJssel was een belangrijke inspiratiebron. Zijn stijl varieerde van impressionistisch tot expressief.

Na zijn huwelijk met Catho Lintveld woonde Dijkjans in Warnsveld, waar een groot deel van zijn werk ontstond. Hij overleed in 1966 in Zutphen. De belangstelling voor zijn werk is de afgelopen decennia toegenomen, en hij wordt nu gezien als een belangrijke regionale landschapsschilder van de vorige eeuw.

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de Walburgiskerk aan het ’s Gravenhof. Omdat de kerk soms gesloten is vanwege besloten bijeenkomsten, wordt geadviseerd vooraf de actuele openingstijden en tarieven te controleren op de website van de Walburgiskerk.

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