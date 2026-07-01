AALTEN — Tentoonstelling over Brussel te zien in FotoKabinet Schiller in Aalten

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In Oerkroeg Schiller in is vanaf 26 juni tot en met 21 september 2026 de fototentoonstelling ‘Brussel was toen nog een bruisende stad’ van Ton van Vroonhoven te zien.

De titel verwijst naar het bekende lied van Liesbeth List, gebaseerd op het nummer ‘Bruxelles’ van Jacques Brel. Waar het lied terugblikt op de levendige Belgische hoofdstad tijdens de belle époque, laten de foto’s van Van Vroonhoven juist een andere kant van het hedendaagse Brussel zien. Tijdens zijn bezoek aan de stad legde hij plekken vast die volgens hem hun beste tijd lijken te hebben gehad, waardoor de tentoonstelling een melancholische indruk achterlaat.

De expositie is georganiseerd door FotoKabinet, een initiatief van Oerkroeg Schiller en het OFKC. Het collectief brengt regelmatig fotografie-exposities naar de horecalocatie en wil daarmee kunst toegankelijk maken voor een breed publiek.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van Oerkroeg Schiller aan de Prinsenstraat 4 in . Meer informatie is te vinden via Oerkroeg Schiller.

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