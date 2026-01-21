The Covenant live in Muziekcafé Taste Groenlo

GROENLO – De Nederlandse undergroundband The Covenant treedt op vrijdag 31 januari op in Muziekcafé Taste. Het concert begint om 21.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het café.

Na een lange periode van plannen is het eindelijk zover: de band staat in Groenlo. Muziekblad OOR omschreef The Covenant eerder als “de laatste originele undergroundband van Nederland”. Wat dat precies betekent, laat de band graag aan het publiek over. Feit is dat The Covenant bekendstaat om eigenzinnige optredens, waarbij muziek en theatrale elementen samenkomen.

The Covenant werd opgericht in 1988 met als doel samen muziek te maken en te zien hoe lang dat zou duren. Inmiddels heeft de band negen albums uitgebracht en ruim 1.000 optredens gespeeld. Ze stonden in het voorprogramma van onder meer Pearl Jam, New Model Army en Nick Cave & The Bad Seeds en waren te zien op festivals als Appelpop, Dynamo en het Bevrijdingsfestival in Amsterdam.

De band omschrijft haar stijl zelf als rock, vertellend, theatraal en rauw. Liveoptredens vormen daarbij de kern: geen avond is hetzelfde en de interactie met het publiek staat centraal.

Liefhebbers van alternatieve rock en eigenzinnige liveacts kunnen op 31 januari terecht in Taste voor een avond die afwijkt van het standaardconcert.

