The Wizards met Rinus Gerritsen en Nico Dijkshoorn uitverkocht in Taste

GROENLO – In Rockcafé Taste in Groenlo staat zondag 8 maart een bijzonder optreden op het programma. De gelegenheidsformatie The Wizards speelt daar om 15.30 uur met onder anderen Rinus Gerritsen en Nico Dijkshoorn.

De muzikanten ontmoetten elkaar eerder in de Haagse Blues Sociëteit Engels. Daar ontstond het idee voor een samenwerking waarin blues, funk, rock en improvisatie samenkomen. The Wizards bestaan naast Gerritsen en Dijkshoorn uit saxofonist Boris van der Lek, Hammond-toetsenist Patrick Lejewaan en drummer Rooie Ruud.

Gerritsen is bekend als bassist van Golden Earring, terwijl Dijkshoorn naast schrijver ook actief is als muzikant en vaker optreedt met poëzie en muziek. De combinatie van gesproken woord en stevige grooves vormt de basis van deze formatie.

Het optreden in Taste is inmiddels uitverkocht. Wie toch nog hoopt op een kaart, kan volgens de organisatie kijken op TicketSwap. Regelmatig komen daar nog kaarten beschikbaar van bezoekers die onverwacht verhinderd zijn.

Het concert begint zondagmiddag om 15.30 uur in Rockcafé Taste in Groenlo.

