Theater in de Bibliotheek Winterswijk: Berend Boekenvreter

WINTERSWIJK – Op zondag 22 februari om 15.00 uur is in Bibliotheek Winterswijk de jeugdvoorstelling Berend Boekenvreter te zien. Kinderen en hun families zijn welkom voor een fantasierijk theateravontuur over boeken, vriendschap en verbeeldingskracht. Aanmelden kan in een van de bibliotheekvestigingen of via https://www.oostachterhoek.nl/zooo.

Het verhaal draait om Lisa, die net is verhuisd en zich verloren voelt in haar nieuwe omgeving. Ze mist haar beste vriendin en haar vertrouwde kamer. Haar lievelingsboek biedt houvast, totdat er ineens pagina’s verdwijnen. Vastberaden gaat Lisa op onderzoek uit en belandt in een spannend avontuur vol verrassingen.

Berend Boekenvreter behandelt herkenbare thema’s als verhuizen, verdriet, buitenspelen, nieuwe vrienden maken en moed. De voorstelling is gemaakt door Theater KRIJT, dat bekendstaat om het gebruik van poppen en het serieus nemen van het jonge publiek.

De voorstelling kreeg in 2025 extra erkenning als een van de drie genomineerden voor de Niekie van den Berg-prijs, een aanmoedigingsprijs voor bijzondere jeugdtheatervoorstellingen zonder structurele subsidie.

Praktische info

Datum & tijd: zondag 22 februari, 15.00 uur

Locatie: Bibliotheek Winterswijk

Doelgroep: kinderen en families

Aanmelden en meer informatie: https://www.oostachterhoek.nl/zooo

