BREDEVOORT — Timo van de Sande speelt Koppelsessie in Bredevoort

Singer-songwriter verzorgt zondagmiddag 26 april de maandelijkse Koppelsessie in de Koppelkerk. Het optreden vindt plaats in het Boekencafé en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Van de Sande, afkomstig uit de Achterhoek, brengt een mix van verhalende luisterliedjes en toegankelijke popmuziek. Tijdens zijn optredens speelt hij akoestische versies van zijn nummers, terwijl hij in de studio zelf meerdere instrumenten inspeelt en opneemt.

De muzikant brak de afgelopen jaren door met verschillende prijzen en optredens. Zo won hij in 2023 de persprijs van Amphion Open en ontving hij voor zijn streektaallied ‘Gemaskerd’ de Gelderse Kleiroze. Met dit nummer maakte hij ook zijn televisiedebuut bij Omroep Gelderland.

De Koppelsessies in de Koppelkerk zijn laagdrempelige concerten waar singer-songwriters en jamsessies elkaar afwisselen. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

