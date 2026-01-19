Toegankelijke opera ‘Het Sluwe Vosje’ te zien in Amphion

DOETINCHEM – Een speelse en ontroerende opera voor jong en oud is op zaterdag 31 januari te zien in Amphion Theater. De Nederlandse Reisopera brengt samen met Phion de opera Het Sluwe Vosje, met sopraan Laetitia Gerards in de hoofdrol. Zij is bij het grote publiek bekend van het tv-programma Beste Zangers.

De opera vertelt het verhaal van een jong vosje dat wordt gevangen door een boswachter, maar weet te ontsnappen en terugkeert naar het bos. Daar vindt zij de liefde, krijgt jongen en leeft haar eigen leven, tot menselijk ingrijpen opnieuw het natuurlijke evenwicht verstoort. In het verhaal botsen de wereld van mens en dier, met thema’s als vrijheid, natuur en loslaten.

Theaterauteur en Gouden Krekel-winnaar Jibbe Willems schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. De muziek is van Leoš Janáček, die met ritmes en klanken de dierenwereld hoorbaar maakt. Het resultaat is een lichte, toegankelijke opera vol humor en poëzie, geschikt voor bezoekers vanaf tien jaar.

Het Sluwe Vosje is te zien op zaterdag 31 januari om 20.00 uur aan de Hofstraat 159 in Doetinchem.

Meer informatie en tickets: https://www.amphion.nl/theater

