91% zaterdagtickets Huntenpop al verkocht – Achterhoeks festival maakt zich op voor drukke editie

ULFT– De organisatie van Huntenpop maakt zich op voor een bijzonder drukbezochte editie van het festival, dat plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus op het terrein bij de DRU in Ulft. Volgens de organisatie is 91 procent van de zaterdagtickets inmiddels verkocht, een unicum in de geschiedenis van het Achterhoekse muziekfestival.

“We hebben nog nooit zo vroeg zoveel kaarten verkocht als dit jaar,” meldt de organisatie in een nieuwsbrief aan festivalbezoekers. Wie er op zaterdag bij wil zijn, doet er goed aan om niet te lang te wachten met het aanschaffen van een ticket.

Breed programma van lokaal tot internationaal

Huntenpop staat ook dit jaar weer garant voor een veelzijdige line-up. Op zaterdag staan onder anderen Chef’Special, Claude, Flemming, Meau, Miss Montreal, La Fuente, De Bankzitters en Paul Elstak op het programma. Ook liefhebbers van rock, punk en tribute-acts komen aan hun trekken met namen als ACinDC, The Toy Dolls en Julian Sas.

De vrijdagavond biedt ruimte aan bands zoals The Dirty Daddies, Het Goede Doel Revival ft. Henk Westbroek, Dutch Dubliners, Feestnation en Sweaty Disco. Het festival blijft trouw aan zijn roots met optredens van regionale acts en tributebands als Meatallica en Stones Sessions.

Plannen via Appic of ouderwets op papier

Bezoekers kunnen hun persoonlijke festivalprogramma samenstellen via de Appic app, waarin de complete timetable te vinden is. Wie liever een papieren versie wil, kan een PDF-timetable downloaden via de website. Daar is ook de volledige line-up per dag te bekijken.

Daarnaast is het mogelijk om online alvast een kluisje te reserveren voor jassen of waardevolle spullen.

Meer informatie en tickets

Huntenpop vindt plaats in de gemeente Oude IJsselstreek, vlakbij het centrum van Ulft. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.huntenpop.nl. De organisatie verwacht dat de zaterdag volledig uitverkocht zal raken.

