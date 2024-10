Bökkers en de Heinoos op streektaalfestival Plat Gespöld

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ULFT – De elfde editie van streektaalmuziekfestival Plat Gespöld op zondag 10 november in de DRU Ulft belooft op voorhand al heel speciaal te worden. Als huismuzikant is namelijk niemand minder dan Hendrik Jan Bökkers aangetrokken. Ook de Heinoos treden op, zij zijn met hun nummer Ie stoat niet alleen genomineerd voor de Gelderse Kleiroze. Zij strijden om de felbegeerde streektaalmuziekprijs met Denise Kerkhof – Geleuf ie het allemoal nog en Henry Welling – Wi-j waren jong. Daor mo’j bie waen!

Plat Gespöld is al een decennium lang een belangrijk festival voor bekende en minder bekende streektaalmuzikanten. Het festival is opgezet door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers om een ode te brengen aan de mooie streektaalmuziek van Achterhoek en Liemers. Elk jaar wordt de Gelderse Kleiroze uitgereikt aan het haevegste streektaalnummer van dat jaar.

Genomineerden

Haeveg kun je de optredens van Achterhoekse rock ’n roll-band de Heinoos zeker noemen. In dampende feesttenten høken zij de pan uit, maar hun genomineerde nummer Ie stoat niet alleen heeft een diepere laag en roept boeren op om, als ze het moeilijk hebben, het gesprek aan te gaan.

Henry Welling uit Zeddam was al vaker genomineerd en doet met zijn nummer Wi-j waren jong opnieuw een gooi naar de Kleiroze. In dit liedje met countryinvloeden blikt Welling terug op vroeger, toen hij nog ‘jong, onmundeg en veur de duvel neet bang’ was. Ook Denise Kerkhof begint haar nummer Geleuf ie het allemoal nog met een kijkje in het verleden, maar de cover van Anita Meijers Why tell me why gaat al snel over in een vertwijfelde protestsong in Dinxperlo’s dialect. Denise was al eerder genomineerd, toen in duet met Udo Klompenhouwer. Het publiek mag meestemmen wie wint, dus fans en muziekliefhebbers zijn van harte welkom op het festival.

Hendrik Jan Bökkers

De talenten die dit jaar het podium van de DRU betreden zijn de Zelhemse ‘spiekerharde rock ’n rollers’ van De Droadneagels en de Achterhoekse singer-songwriter Evert Stroet. De speciale gast tijdens Plat Gespöld is Hendrik Jan Bökkers, welbekend van de gelijknamige rockband, maar ook van zijn gevoelige liedjesvertolkingen in tv-programma Beste Zangers in 2021. Het programma van Plat Gespöld 2024 is daarmee een prachtige mix van verschillende muziekstijlen. Precies zoals de organisatie dat graag ziet. “We hebben altijd best veel singer-songwriters, nu zijn er meer bands die ook nog eens stevige muziek spelen. Dat is alleen maar mooi, ook een rap, gedicht of spoken word-optreden is welkom. We bieden graag een podium aan diverse stijlen en nieuw talent”, aldus voorzitter Henk Muileman. Het festival wordt gepresenteerd door Dianne Marsman.

Kaartjes

Plat Gespöld vindt plaats op zondag 10 november in de DRU Cultuurfabriek in Ulft en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Meer info over het festival en het programma: www.ecal.nu/plat-gespold.

Kaartjes kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar op de website van de DRU: Plat Gespöld – DRU Industriepark (dru-industriepark.nl).

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.