Nieuwe tributeband ‘Diggin on Joss Stone’ maakt debuut in DRU Poppodium

ULFT/BATHMEN/MARKELO – Nederland is een tributeband rijker: Diggin on Joss Stone. De tienkoppige formatie rond zangeres Maaike Boksebeld maakt op zondag 20 april haar debuut in het DRU Poppodium in Ulft. De toegang is gratis.

Het idee voor de band ontstond tijdens een singer-songwriterweek in het Spaanse Las Negras. Daar wees coach Robin van Beek zangeres Maaike Boksebeld – woonachtig in Bathmen en afkomstig uit Markelo – op de gelijkenis tussen haar stemgeluid en dat van de Britse soulzangeres Joss Stone, bekend van hits als Super Duper Love, Right to Be Wrong en You Had Me.

Van Beek bracht Boksebeld in contact met bassist Paul Verberne uit Borculo, een ervaren muzikant die onder meer speelde in de band van cabaretière Tineke Schouten. Samen stelden zij een nieuwe band samen, compleet met blazers en backing vocals.

Gratis optreden met promotie-opnames

Tijdens het optreden in Ulft worden opnames gemaakt voor een promotievideo. “We hopen op een enthousiast publiek, dat helpt om de energie goed over te brengen,” aldus Boksebeld. De zaal opent om 14.00 uur, het concert begint om 15.00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.drucultuurfabriek.nl en via de socials van de band.

