Univé waarschuwt: alcoholgebruik brengt wintersportveiligheid én verzekering in gevaar

Nederlandse wintersporters nemen hun veiligheid serieus, maar onderschatten opvallend vaak de risico?s van alcoholgebruik op de piste. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ...

Nederlandse wintersporters bereiden zich over het algemeen goed voor op hun vakantie, maar onderschatten vaak de risico’s van alcoholgebruik op de piste. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Univé, uitgevoerd onder 1.042 Nederlandse wintersporters. Bijna de helft zegt weleens te hebben geskied of gesnowboard na het drinken van alcohol, vaak zonder zich bewust te zijn van de gevolgen voor de verzekeringsdekking.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Uit het onderzoek blijkt dat ruim één op de tien Nederlanders de afgelopen vijf jaar op wintersport is geweest. Meer dan driekwart van hen verdiept zich vooraf in pistecondities, weersverwachtingen en drukte. Toch hoort alcoholgebruik voor veel wintersporters bij de ervaring: meer dan een kwart vindt een drankje vóór of tijdens het skiën of snowboarden vanzelfsprekend. Ruim een derde denkt dat een kleine hoeveelheid alcohol weinig invloed heeft op het functioneren op de piste.

Tegelijkertijd is de kennis over verzekeringsvoorwaarden beperkt. Slechts iets minder dan de helft weet wat de reisverzekering zegt over alcoholgebruik tijdens wintersport. Dat is opvallend, omdat bijna een derde aangeeft in de afgelopen jaren gevaarlijke situaties te hebben meegemaakt waarbij alcoholgebruik van henzelf of anderen een rol speelde. Driekwart van de ondervraagden vindt dat de gevolgen van skiën of snowboarden onder invloed vaak worden onderschat.

Volgens Corine Tusveld, manager reisverzekering bij Univé, is het contrast groot. Wintersporters nemen veel veiligheidsmaatregelen, maar laten die voorzichtigheid los zodra alcohol in het spel komt. “Wat veel mensen niet weten, is dat een ongeval onder invloed gevolgen kan hebben voor de dekking van hun verzekering. Controleer daarom vooraf altijd goed de polisvoorwaarden,” aldus Tusveld.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)