6 t/m 11 oktober: VIV Open Bedrijvendagen in Varsseveld

VARSSEVELD – Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 oktober 2025 zetten 23 Varsseveldse bedrijven hun deuren open tijdens de VIV Open Bedrijvendagen. Een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij ondernemingen die variëren van hightech innovators tot ambachtelijke makers.

De week is bedoeld voor iedereen die wil ontdekken wat Varsseveld bedrijvig maakt: inwoners uit de regio, ouders met kinderen, scholieren, studenten, starters, werkzoekenden en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. “De veelzijdigheid en het innovatieve karakter van ondernemend Varsseveld verrassen mij telkens weer,” zegt VIV-voorzitter Luc Helmink. “We hebben toonaangevende bedrijven in huis die de gemeente op de kaart zetten met innovatie die verder reikt dan de regio.”

Tijdens de open dagen laten de deelnemende bedrijven op hun eigen manier zien wat zij maken en doen. Bezoekers kunnen vrij rondlopen, deelnemen aan rondleidingen, presentaties en demonstraties, en in gesprek gaan met medewerkers. Voor kinderen zijn er bij diverse bedrijven leerzame doe-opdrachten, zoals bouwen, oplossen of ontdekken, waarmee zij spelenderwijs kennis maken met het bedrijfsleven.

Veel bedrijven presenteren ook hun stageplekken, leerwerkbanen en vacatures, waardoor de week een ideaal moment is voor wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging of opleidingstraject.

Meer informatie, inclusief het overzicht van deelnemende bedrijven en openingstijden, is te vinden op www.vivopenbedrijvendagen.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in