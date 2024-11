Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

VARSSEVELD – Op woensdag 13 november geeft Harry Massop een presentatie over een actueel onderwerp: bodem, water en landschap in het ADW-gebied. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Witte Kerkje van de NPB in Varsseveld en wordt georganiseerd door de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten Dinxperlo Wisch). De aanvang is om 19.45 uur en de toegang is gratis.

Harry Massop heeft circa 35 jaar gewerkt als hydroloog bij de WUR in Wageningen. In zijn presentatie gaat hij in op de vorming van de bodem in het ADW-gebied. Hij bespreekt de bodemstructuur tot een diepte van ongeveer 50 meter en hoe deze verschilt tussen Winterswijk en Montferland. Ook gaat hij in op de ondiepe bodem, die belangrijk is voor de vegetatie, en op de historische veenvorming.

Vorming van het huidige landschap

Daarnaast vertelt Harry over de hydrologische kringloop. Neerslag en verdamping spelen een belangrijke rol bij de groei van gewassen, en de bodem en het maaiveld zijn van groot belang voor de opslag en afvoer van overtollig regenwater. Ook heeft de mens een grote invloed gehad op de vorming van het huidige landschap door ontbossing, het graven van sloten en beken, en door eeuwenlange bemesting van de schrale zandbodem.

Video van een dijkdoorbraak

Voor de presentatie heeft Harry een aantal kaarten gemaakt, die het gebied tonen met in het oosten de kom van Aalten, in het westen ‘s-Heerenberg, en in het noorden Doetinchem. Hij wil ook een video laten zien van een dijkdoorbraak in Duitsland en een kaart tonen op basis van de kadastrale gemeenten Wisch en Varsseveld, waarin het grondgebruik van 1832 is ingekleurd.

