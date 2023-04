VARSSEVELD – Op woensdag 19 april houdt René Arentsen van Omroep Gelderland een lezing over Gelderland, het verloren hertogdom. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten Dinxperlo Wisch) in de NPB – het witte kerkje – in Varsseveld. Aanvang is 19.45 uur. Toegang is, zoals gewoonlijk, gratis.

Gelderland lijkt een gewone Nederlandse provincie aan de grens van een klein koninkrijk, maar wie beter kijkt ontdekt een verloren vorstendom in het hart van Europa. Het hertogdom Gelre is een land dat zo ontsnapt kan zijn uit een sprookjesboek. Toch heeft het eeuwenlang echt bestaan en het geoefende oog ontdekt ook vandaag nog talloze sporen in het landschap. De oude steden aan grote en kleine rivieren, de talloze kastelen en de grafmonumenten in de kerken zijn maar enkele relicten van een verdwenen wereld, die vaak pal bij ons om de hoek liggen.

Met andere ogen

René Arendsen is historicus en programmamaker bij Omroep Gelderland. Hij deed drie jaar onderzoek naar de geschiedenis van het hertogdom Gelre en vertelt het verhaal als een spannende ridderroman.

Tijdens deze lezing reizen we langs de meest bijzondere plekken uit het Gelderse verleden en zien we de meest bijzondere werken, die kunstenaars uit Gelderland ooit produceerden. We bekijken de vaderlandse geschiedenis, die we op school leerden vanuit een Gelders perspectief. Wie deze avond bijwoont, kijkt voor altijd met andere ogen naar Gelderland.

