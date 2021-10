Hans van Klinken geeft een lezing over het geboorteland van zijn Kinkhåmer  “Noorwegen”

Deel dit bericht













HEELWEG – Op uitnodiging van vliegvisvereniging Heelweg komt Hans 10 november naar de deel van Visdorado deKool om zijn ervaringen te delen over Noorwegen, met name de provincie Hedmark. Uitgaande van een gezellige interactie met de aanwezigen kunnen we ons op een boeiende avond verheugen.

Even kort over Hans van Klinken.

Hans van Klinken trok zich in april 2012 terug uit het leger. Na een carrière van 35 jaar verliet Hans zijn functie als commandant van de Koninklijke Legerschutterschool. Zijn pensioenuren worden opgeslokt door vliegvissen, vliegbinden, workshops, lessen, lezingen, schrijven, fotografie en wanneer hij wat vrije tijd beschikbaar heeft, zet hij zijn werk als buitenjournalist voort.

Hans is geboren in 1956 in Eindhoven. Als nieuwsgierig kind begon hij op zesjarige leeftijd met aasvissen in een nabijgelegen laaglandbeek genaamd de Dommel. Toen was de rivier rijk aan vis en stond zelfs bekend om een respectabele populatie bruine forel. Hans herinnert zich zijn eerste ervaring met vliegvissen rond zijn 15e in Noorwegen.

Hij werd meteen verliefd op de ongebreidelde schoonheid van de Noordelijke Gewesten. Hij bleef tot ver in de late jaren negentig regelmatig naar Scandinavië reizen om daar de zomervakantie door te brengen. Scandinavië bood een breed scala aan riviersystemen en meren die Hans in staat stelden zijn vliegvisvaardigheden aan te scherpen. Zijn eerste onderneming in vliegbinden vond plaats in 1976. Binnen drie of vier jaar maakte hij zijn eigen ontwerpen. Zijn voorkeur voor parachutes bracht hem ertoe verschillende ongebruikelijke patronen en bindtechnieken te ontwikkelen. Hans geeft toe dat hij tot begin jaren tachtig een absolute droogvliegpurist was.

In 1984 begon hij echter de waarde van andere soorten vliegen te erkennen, zoals nimfen, streamers en emergers. In tegenstelling tot de meeste bekende Europese vliegvissers werden Hans’ eerste zalm en zeeforel gevangen met droge vliegen. Hans rangschikt zijn grootste buitenervaring nog steeds als een ervaring die plaatsvond in 1975. Op zijn laatste en langste studentenvakantie, bijna vier maanden, overleefde hij in de wildernis van Noord-Lapland. Hij leerde uit de eerste hand hoe het was om te overleven in het bos en op de toendra. Zijn mentor en leraar was een oudere Lap die vooral met zijn handen en voeten communiceerde. Op 20-jarige leeftijd had Hans het verlangen en de energie om te reizen en had hij grote delen van de wildernis van Noord-Scandinavië gezien en ervaren. Zijn reizen omvatten Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Rusland en Finland. Hier landde hij met zijn droge vlieg char, forel, vlagzalm, snoek, baars, witvis, zeeforel, arctische char, grilse en zalm.

Na bijna een decennium (1971-1981) van uitsluitend vliegvissen in Scandinavië, begon Hans ook te reizen naar andere Europese landen zoals Ierland, Engeland, Wales, Schotland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Toen hij zijn succes vertelde over zijn reeks grote droogvliegpatronen en -technieken, werd hij over het algemeen met scepsis ontvangen door de “ervaren” en bekende vliegvisser. Misschien was het zijn jeugdige leeftijd. Onverschrokken bleef Hans op zijn gekozen pad en zocht die vissers en vrienden op met vergelijkbare gedachten en ideeën. Zijn succes met de grote reeks patronen die hij in Scandinavië had ontwikkeld zou blijvend blijken te zijn. In 1981 verplaatste het leger hem naar het noorden van Duitsland. Nu woonde hij nog dichter bij Scandinavië en was meer tijd op het water voor hem mogelijk. Vliegvissen werd hier zijn levenslange obsessie. In 1982 gaf Hans zijn eerste privéworkshops in Bremen en Hamburg voor kleine groepen individuen die graag in Scandinavië visten . Zijn baan in het leger zorgde voor een groot deel van de “down time” waardoor hij op zijn beurt tussen de zes en tien keer per jaar Scandinavische wateren kon bezoeken en bevissen. Dit was een perfecte situatie voor het opbouwen van een vliegviservaring die ongekende afmetingen zou bereiken.

Het eerste echte succes van de Klinkhåmer Special vond plaats in het Verenigd Koninkrijk op de Welsh Dee, waar hij viste met Ian Small. De verhalen over zijn onvoorstelbare succes op een prachtig stuk van de rivier de Dee begonnen zich sneller te verspreiden dan een bosbrand.

Sinds 1986 heeft Hans verschillende lessen en workshops gegeven in Nederland, Wales, Engeland, België, Duitsland, Italië, Cuba, Slovenië, Bosnië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Canada, Maleisië, Taiwan en de VS.

Meer weten over Hans van Klinken zijn vliegen en reizen https://flyfishinggazette.com/. En op 10 november vanaf 19:30 op de deel van Visdorado de Kool, Molenweg 4, 7055 AX Heelweg

Toegang is gratis.

Alle bezoekers moeten verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Vanaf 14 jaar wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.

