Hobbybeurs in de zalen van ‘de Radstake”

HEELWEG – Op zondag 7 november 2021 wordt er een hobby en kaartenbeurs gehouden in de Napoleonzaal en het Koetshuis van ‘de Radstake” Twente route 8 Heelweg. In de zalen zullen 30 hobbyisten met veel plezier hun werk tonen en demonstreren. Het meeste is al gericht op de komende feestdagen.

Vier hobbyisten verzorgen een workshop. Jacqueline, Geralda en Laura geven verschillende workshops kaarten maken en Lisa een workshop porselein stippen. Sieraden, kaarten, groendecoratie, stukken van zijde bloemen, decoratie voor binnen en buiten, jam en potjes met fruit, vogeltaarten, zijde, vilt, hobbymateriaal en vele andere. Ook zij kaarten voor elke gelegenheid, in alle kleuren en maten en technieken. Deze beurs speciaal de kerstkaarten Het walhalla voor de kaarten liefhebber.

Bij de entree wordt gevraagd naar uw QR code dat kan op de mobiel of uitgeprint van de computer, een recent negatief testbewijs, een verklaring dat je het coronavirus hebt doorgemaakt Enkel een bewijs van vaccinatie is hier niet voldoende Niemand komt hier onderuit wij zullen dan ook heel strikt zijn.

Bij de Radstake kom je niet naar binnen zonder QR code en wij volgen deze regel.

De beurs is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. De entree bedraagt € 2,50 kinderen tot 12 jaar gratis.

Voor informatie kijk op www.hobbybeurs.com

