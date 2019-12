Jubileum 5 jaar Hootchie Koe Festival!

Met o.a. Van Dik Hout op 10 mei 2020.

VARSSEVELD – Op 8,9 en 10 mei 2020 is er extra reden tot feest vieren bij het Hootchie Koe festival in Varsseveld. Het is de 5e keer dat dit ‘Vroleukste Festival” de revue zal passeren. Het festival kende al vier geweldige edities met een diversiteit aan programma’s. Theater, kunst, muziek, een nostalgische kermis, een kinderweide en vooral heel veel relaxte gezelligheid.

Hootchie Koe biedt podium aan professionals maar ook aan jong talent zoals schoolbands en beginnende acts. Het festival is in de jaren niet alleen gegroeid in omvang maar ook organisatorisch hebben ze zeker niet stil gezeten. Om het Hootchie Koe festival elk jaar weer zijn uitstraling te geven zijn we met onze “kudde aan vrijwilligers” het hele jaar bezig om ideeën uit te werken en te realiseren. Door het in de jaren groeiende enthousiasme van onze kudde kunnen we elk jaar een stukje groeien in dat waar Hootchie Koe voor staat: “Het Vroleukste festival van de Achterhoek”. Omdat we in 2020 ons 5-jarig jubileum gaan vieren willen we alvast één mooie act aankondigen. Van Dik Hout komt naar Hootchie Koe op 10 mei 2020!

Met de hit “Eén Nacht Eeuwigheid” heeft Van Dik Hout de grootste radiohit in jaren gescoord. De titelsong van hun nieuwe album is daarmee direct uitgegroeid tot een nieuwe klassieker in hun toch al imposante oeuvre vol Nederpopklassiekers. Dit in een jaar dat deels ook in het teken heeft gestaan van de 25ste verjaardag van hun iconische debuutalbum en een bijbehorende jubileumshow in Koninklijk Theater Carré. Door terug te kijken en de balans op te maken, kolkt de band weer van energie. Vanuit het land is de vraag naar optredens groter dan ooit, de band is op een nieuw piekmoment beland. “Voor ons is 2019 een kantelmoment. Het is een jubileumjaar, maar vooral ook het jaar waarin we weer verder de toekomst in stappen”, zo stelt Van Dik Hout-frontman Martin Buitenhuis. “We zijn supertrots op onze geschiedenis, genieten van de erfenis die we hebben opgebouwd. Maar de toekomst is het meest belangrijk. Nog altijd. Elk album voelt als een nieuwe ronde. Elke keer leggen we de lat hoger om te zien of we ’m kunnen aantikken. Zo ook op ons nieuwe album Eén Nacht Eeuwigheid. Ditmaal met hernieuwd besef wat we in handen hebben. Dat is ons zo veel waard, dat mogen we niet verkloten.”

Vroegboek kaarten “Vroege Koetjes” zijn nu te bestellen via www.hootchiekoe.nl

De Vroege Koetjes zijn passe-partout kaarten voor het hele weekend met de prijs van een dagkaart.