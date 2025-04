Lezing over Karel de Grote en Ludger in Varsseveld

VARSSEVELD – Karel de Grote en Ludger, twee historische figuren uit de vroege middeleeuwen, staan centraal tijdens een lezing van historicus Hans de Graaf op woensdag 23 april. De bijeenkomst is georganiseerd door de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW) en vindt plaats in de witte kerk (NPB) aan de Doetinchemseweg 5 in Varsseveld. De aanvang is om 19.45 uur, de toegang is gratis.

De lezing wordt ondersteund met beeldmateriaal en belicht hoe de Achterhoek – al bestáánd, maar nog zonder die naam – betrokken was bij de grote veranderingen in de tijd van Karel de Grote (747-814) en zendeling Ludger (742-809). Waar Karel de Grote vooral bekendstaat om zijn machtsuitbreiding en bestuurlijke hervormingen, trok Ludger met missionaire overtuiging door het Saksische gebied om het christendom te verspreiden.

Verhalen en sporen in de Achterhoek

Hoewel de term ‘Achterhoek’ in die tijd nog niet werd gebruikt, maakte deze regio deel uit van de wereld waarin Karel de Grote orde probeerde te scheppen en waarin Ludger zijn geloof verkondigde. Die periode van omwenteling legde de basis voor het latere Europa. Er zijn nog altijd sporen van deze geschiedenis in de Achterhoek te vinden, onder andere in verhalen en legendes.

Een bijzonder voorbeeld is de Heliand, een Oudsaksisch epos over het leven van Christus, dat in de geest van Ludger is ontstaan in het klooster Werden bij Essen, waar hij na zijn dood in 809 werd bijgezet. Twee nagenoeg complete handschriften zijn bewaard gebleven in München en Londen. Een vertaling in het Achterhoeks is gemaakt door Henk Krosenbrink en Henk Lettink.

Excursie naar Aken en fort Eben-Emael

De lezing vormt tevens een opmaat naar een excursie die ADW organiseert op zaterdag 24 mei. Dan wordt een bezoek gebracht aan Aken, de stad van Karel de Grote, en aan het indrukwekkende fort Eben-Emael in België. Deelname is nog mogelijk. Aanmelden kan via e-mail: info@adwhistorie.nl.



Meer informatie is te vinden op de website van de werkgemeenschap: www.adwhistorie.nl

