Museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld opent opnieuw de deuren

VARSSEVELD – Vanaf zaterdag 31 mei 2025 is museumboerderij Het Hofshuus weer geopend voor publiek. Tot en met 13 september kunnen bezoekers iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur een stap terug in de tijd zetten in deze karakteristieke boerderij, midden in het dorp Varsseveld.

Het Hofshuus is een goed bewaard voorbeeld van een Westfaals hallehuis en kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1543. Na zware stormschade in 1990 werd het pand dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers hersteld. In 2017 werd deze restauratie bekroond met de Monumentenprijs van de gemeente Oude IJsselstreek.

Beleef het boerenleven van vroeger

Binnen toont het Hofshuus een herkenbare collectie gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven van begin twintigste eeuw. Denk aan emaillen pannen, houten schoolbankjes en oude melkbussen. Op de zolder, bereikbaar via een trap, worden ambachten tot leven gebracht zoals smid en timmerman. Bezoekers die minder goed ter been zijn, kunnen via een videopresentatie alle ruimtes bekijken.

Achter het hoofdgebouw bevindt zich de in 2011 herbouwde Gesinkschure, met als blikvanger het volledig ingerichte handwerkwinkeltje van ‘tante Mieneken’. Ook zijn er twee klassieke bromfietsen te bewonderen: een originele Zündapp en een Varsseveldse fabrieksbrommer. Tijdelijke exposities geven extra inzicht in het dorpsleven van toen.

Plattelandsdag op 14 september

Op zondag 14 september vindt de jaarlijkse Plattelandsdag plaats. Met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en activiteiten voor jong en oud, is het erf van Het Hofshuus die dag een bruisende ontmoetingsplek. Meer informatie volgt via www.hofshuus.nl en sociale media.

Praktische informatie

Openingstijden : 31 mei t/m 13 september 2025, elke woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Entree : gratis; vrijwillige bijdrage welkom.

Adres : Leemscherweg 24, Varsseveld.

Let op : het Hofshuus wordt ook verhuurd voor privégelegenheden. Controleer actuele openingstijden via de website.

Contact en verhuur: info@hofshuus.nl

