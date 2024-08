Opnieuw Nederland tegen België in Varsseveld

VARSSEVELD – De strijd om de winst in de twaalfde editie van de Kramp Run gaat tussen Nederlanders en Belgen. De toplopers krijgen zaterdag 7 september vijf vlakke rondes van één kilometer voorgeschoteld door het centrum van Varsseveld tijdens de Ducona PET Packaging Toprun.

Spanning bij mannen

Bovenaan de startlijst van het slotonderdeel (18:30 uur) tijdens het hardloopevenement prijkt de naam van Yannick Michiels. De Belg zette al eens 13:47 minuten neer op de 5 kilometer. In 2012 was hij er al bij in Varsseveld, vorig jaar werd hij zevende. Zijn landgenoot Sander Vercauteren liet zich ook al meerdere keren voorin zien op het Kerkplein. Hij en Michiels hebben als enigen een tijd onder de 14 minuten staan. Bij de favorieten mag ook Mustefa Kedir Tebo worden genoemd. De Ethiopiër, woonachtig in Nederland, is gebrand op revanche nadat hij vorig jaar op één seconde de winst miste. Kanshebber is ook Jort Benz, trainend in Zevenaar bij Running Team Liemers, met een persoonlijk record van 14:17. Ook Gert-Jan Wassink is van de partij. De geboren Varssevelder en mede-initiatiefnemer van de wedstrijd stond in 2016 op de hoogste trede van het podium. ‘Dat geeft nog steeds kippenvel’, bekent Wassink. Naast prijzen voor de top tien en een bonus bij verbetering van het parcoursrecord (14:01 minuten) is na één ronde een premie te verdienen. De nummers één tot en met vijf in deze premiesprint gaan met een bonus naar huis. ‘Met name in de breedte staat een sterk veld aan de start’, ziet topruncoördinator Stefan Scanu. ‘De Belgen zullen onder andere strijden met Mustefa Kedir Tebo. Bij de dames is er één favoriet.’

Voet topfavoriete

Dat is Julie Voet, ook uit België. De 20-jarige atlete won vorig jaar een dag na haar podiumplaats in Varsseveld de Belgische titel op de 5000 meter. Dit jaar kan Voet, 15:55 minuten achter haar naam, voor het eerst de Kramp Run op naam schrijven. ‘Ik kijk uit naar de toffe sfeer. Iedereen langs de kant moedigt iedereen aan en dat is geweldig. De supporters sleuren je door de mentaal zware rondjes heen.’ Podiumkandidaat is ook haar leeftijdsgenoot Dione Schipper, die vorig jaar zesde werd. De meervoudig Nederlands crosskampioene moet zien af te rekenen met Dieske Kruisselbrink, opgegroeid in de Achterhoek. De triatlete werd in mei derde bij de Gerard Tebroke Memorialloop in Aalten. Rekening mag ook gehouden worden met Lisa Bielevelt, één van de snelste atletes uit Overijssel. Het parcoursrecord van 15:52 minuten van Jasmijn Lau lijkt wat te hoog gegrepen voor de atletes zaterdag 7 september.

Achterhoeks kampioenschap

Binnen de Ducona PET Packaging Toprun vindt wederom het Achterhoeks kampioenschap 5 kilometer plaats. Voor de snelste drie in de Achterhoek wonende atleten liggen geldprijzen klaar, naast een jaar lang de eer. Titelverdediger Ruben Garretsen staat weer aan het vertrek op het Kerkplein in Varsseveld. De Keijenborger is in bloedvorm, want hij liep dit jaar als enige Achterhoeker onder de 15 minuten. Sterke concurrentie komt van de 18-jarige Luca Greven, ook van de Doetinchemse atletiekvereniging Argo, de nummer drie van het NK 10 kilometer bij de junioren. Leeftijdsgenoot Stef Grotenhuis, lopend voor het Aaltense AVA ’70, zal wederom met hem de degens kruisen en hoopt op een tijd in de lage 15 minuten. In de vrouwenwedstrijd maakt de pas 14-jarige Lobke Hendriksen haar debuut. Het Ruurlose talent liep dit jaar in Aalten 18:01 minuten over 5 kilometer. Haar clubgenote Lynn Rusink, ook onder de 20 minuten dit jaar, loopt ook haar eerste Toprun. Loop je onder de 17 minuten (heren) of 21 minuten (dames), dan ben je van harte welkom mee te lopen tijdens dit slotonderdeel.

Inschrijven voor alle hardlooponderdelen, de Kidsrun, Jeugdrun, Framerun, Business- en Recreantenrun en Toprun, is deze maand nog mogelijk via www.kramprunvarsseveld.nl. De Kramp Run op zaterdag 7 september komt tot stand dankzij een samenwerking tussen Kramp, de atletiekverenigingen Argo, AVA ’70 en Atletico ’73 en stichting Kanjers voor Kanjers.