Plattelandsdag & Beleving: ambacht, streekproducten en sfeer

VARSSEVELD – Op zondag 14 september van 12.00 tot 17.00 uur opent Museumboerderij Het Hofshuus haar erf voor de allereerste editie van de Plattelandsdag & Beleving. Een dag waar jong en oud samen kunnen genieten van traditie, streekproducten en het boerenleven van vroeger en nu.

Bezoekers worden getrakteerd op een veelzijdig programma. Oude ambachten komen tot leven, er zijn demonstraties van het maken van midwinterhoorns en kinderen kunnen knuffelen met dieren of stoere landbouwmachines van dichtbij bekijken. Op het erf en in de schuren vinden bezoekers tal van kramen met heerlijke streekproducten en ambachtelijke lekkernijen.

Een van de hoogtepunten is het bakken van bolussen in de houtoven – een publiekstrekker die ongetwijfeld veel nieuwsgierigen naar de bakoven zal lokken. Ook muziek en demonstraties zorgen voor extra sfeer en beleving. Zo biedt Het Hofshuus een middag waarin verleden en heden op een bijzondere manier samenkomen.

De toegang is gratis. Dus neem familie, buren of vrienden mee en beleef het goede leven van het platteland in en rond Het Hofshuus.

Locatie: Museumboerderij Het Hofshuus, Varsseveld

Datum: Zondag 14 september

Tijd: 12.00 – 17.00 uur

Toegang: Gratis

Meer informatie: www.hethofshuus.nl

