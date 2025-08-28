Plattelandsdag & Beleving: ambacht, streekproducten en sfeer

Redactie 28 augustus 2025 102
unnamed
KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

📤 Deel dit bericht:

📘 Facebook❌ X📱 WhatsApp💼 LinkedIn

VARSSEVELD – Op zondag 14 september van 12.00 tot 17.00 uur opent Museumboerderij Het Hofshuus haar erf voor de allereerste editie van de Plattelandsdag & Beleving. Een dag waar jong en oud samen kunnen genieten van traditie, streekproducten en het boerenleven van vroeger en nu.

Bezoekers worden getrakteerd op een veelzijdig programma. Oude ambachten komen tot leven, er zijn demonstraties van het maken van midwinterhoorns en kinderen kunnen knuffelen met dieren of stoere landbouwmachines van dichtbij bekijken. Op het erf en in de schuren vinden bezoekers tal van kramen met heerlijke streekproducten en ambachtelijke lekkernijen.

Een van de hoogtepunten is het bakken van bolussen in de houtoven – een publiekstrekker die ongetwijfeld veel nieuwsgierigen naar de bakoven zal lokken. Ook muziek en demonstraties zorgen voor extra sfeer en beleving. Zo biedt Het Hofshuus een middag waarin verleden en heden op een bijzondere manier samenkomen.

De toegang is gratis. Dus neem familie, buren of vrienden mee en beleef het goede leven van het platteland in en rond Het Hofshuus.

📍 Locatie: Museumboerderij Het Hofshuus, Varsseveld
📆 Datum: Zondag 14 september
🕛 Tijd: 12.00 – 17.00 uur
🎟️ Toegang: Gratis

Meer informatie: www.hethofshuus.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

📤 Deel dit bericht:

📘 Facebook❌ X📱 WhatsApp💼 LinkedIn

Misschien heb je dit gemist

Ronny Wormgoor 1

Kramp Run 2025 bijna vol – inschrijven kan nog net

Redactie 27 augustus 2025 399
6 t/m 11 oktober: VIV Open Bedrijvendagen in Varsseveld

6 t/m 11 oktober: VIV Open Bedrijvendagen in Varsseveld

Redactie 14 augustus 2025 712
Foto Ronny Wormgoor 1

Kramp Run Varsseveld: bekende opzet met frisse energie en nieuwe voorzitter

Redactie 9 juli 2025 208

Inloggen

Heb je nog geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.