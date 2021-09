Varsseveld werkt aan de Wijk van de Toekomst

Deel dit bericht













VARSSEVELD – De gemeente Oude IJsselstreek, woningcorporatie Wonion, Varssevelds Belang en Agem Energieloket starten met de Wijk van de Toekomst in Varsseveld. De Wijk van de Toekomst is een programma waarbij samen met bewoners wordt gekeken hoe in de komende jaren de woningen, straat en gehele wijk toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Een meedenkavond op donderdag 16 september vormt de aftrap voor de Wijk van de Toekomst.

Toekomstbestendige wijk.

De ‘Wijk van de Toekomst’ bevindt zich tussen de Eikenlaan, Graaf van Lohnstraat, Oranjestraat en Spoorstraat. Het vergt tijd en inspanning om tot een duurzame wijk te komen. Het initiatief ligt bij de inwoners van de wijk. Zij worden in het traject ondersteund vanuit het programma ‘Wijk van de Toekomst’. Agem Energieloket zal particuliere woningeigenaren in de wijk vanuit haar onafhankelijke rol ondersteunen met informatie en advies over de mogelijkheden en voordelen die energiebesparende maatregelen opleveren. Ook voor informatie en advies over subsidies en financiële regelingen kan men bij Agem Energieloket terecht.

Meedenkavond 16 september a.s.

Om te komen tot een duurzame, toekomstbestendige wijk, is de inbreng van buurtbewoners noodzakelijk. Op donderdag 16 september wordt vanaf 19.00 uur een meedenkavond georganiseerd in het Borchuus (Kerkplein 3, Varsseveld). Tijdens deze avond willen de initiatiefnemers samen met bewoners meer inzicht krijgen in de wensen en mogelijkheden voor de toekomst en verduurzaming van de wijk. Bewoners kunnen zich tijdens deze avond ook aanmelden voor de bewonersgroep, een groep die actief zal meewerken aan de Wijk van de Toekomst.

Vooraf aanmelden gewenst.

Geïnteresseerde inwoners worden gevraagd om zich vooraf aan te melden voor deze avond in verband met de actuele Corona maatregelen. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 september 17.00 uur. Meer informatie over deze avond en aanmelden kan via: www.agem.nl/wijkvandetoekomstvarsseveld.