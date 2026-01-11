Veldman Vintage Project terug naar de seventies bij Café Taste

GROENLO – Zondag 18 januari staat Veldman Vintage Project op het podium van Muziek- en Evenementencafé Taste voor een muzikale middag die volledig in het teken staat van de jaren zeventig.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Volgens café-eigenaren Roland en Marion is het inmiddels vaste prik: ieder jaar Veldman in Taste. De band, aangevoerd door zanger-gitarist Gerrit Veldman, geldt al jaren als een vaste waarde op de Nederlandse podia.

Na een lange periode met eigen werk richt Veldman zich nu op het Vintage Project: een muzikale ‘deep dive’ in de periode van circa 1965 tot 1975. Op het programma staan nummers van onder anderen Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Cream, Creedence Clearwater Revival, Rory Gallagher, Santana en Crosby, Stills, Nash & Young.

De band brengt deze klassiekers op hoog niveau en met zichtbaar speelplezier. Doel is niet alleen spelen, maar het publiek meenemen naar die tijd — met een herkenbaar seventies-gevoel en een flink aha-effect.

De ritmesectie bestaat uit bassist Tenny Tahamata en drummer Mathieu van Uden, aangevuld met toetsenist Roland Bakker, bekend van de Julian Sas Band.

De middag begint om 15.30 uur, het café opent om 14.30 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via: https://rockcafetaste.stager.co/shop/default

