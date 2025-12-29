Vijf tips voor een veilige jaarwisseling

Woensdag proosten veel Nederlanders op een gelukkig en gezond 2026. Toch verloopt de jaarwisseling niet voor iedereen zonder problemen. Elk jaar raken honderden mensen gewond door vuurwerk. Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden spoedeisendehulpafdelingen en huisartsenspoedposten geconfronteerd met ruim duizend vuurwerkslachtoffers, waaronder opvallend veel kinderen.

Gelukkig kunnen veel ongelukken worden voorkomen. Met deze vijf praktische tips wordt de kans op letsel kleiner en kan de jaarwisseling veilig worden gevierd.

1. Draag een vuurwerkbril, ook als je alleen kijkt

Wie tijdens de jaarwisseling naar buiten gaat, doet er goed aan een vuurwerkbril te dragen. Bijna de helft van de slachtoffers is omstander en steekt zelf geen vuurwerk af. Zonder bril kijken naar vuurwerk kan al risico’s opleveren.

2. Maak duidelijke afspraken met kinderen

Een groot deel van de vuurwerkslachtoffers is jonger dan zestien jaar. Spreek daarom vooraf af dat kinderen altijd een vuurwerkbril dragen. Het helpt als volwassenen zelf het goede voorbeeld geven.

3. Ook met een bril op sterkte blijft bescherming nodig

Een gewone bril biedt onvoldoende bescherming. Vuurwerkbrillen sluiten beter aan en beschermen ook de zijkanten van het gezicht, waar normaal gesproken veel letsel ontstaat.

4. Check de omgeving vóór het afsteken

Wie zelf vuurwerk afsteekt, moet altijd eerst goed om zich heen kijken. Staat iedereen op veilige afstand? Is de ondergrond stabiel? En zijn er geen kinderen in de buurt? Steek vuurwerk pas af als de situatie veilig is.

5. Praat met elkaar over vuurwerkveiligheid

Veilig omgaan met vuurwerk begint bij bewustwording. Door met kinderen, buren en andere ouders te praten over risico’s en verantwoordelijk gedrag, kunnen ongelukken worden voorkomen. Want elk vuurwerkongeluk is er één te veel.

