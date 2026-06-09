GROENLO — Vijfde Midzomerwandeling brengt muziek, historie en sfeer naar Groenlo

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Op zaterdag 20 juni 2026 vindt alweer de vijfde editie van de Midzomerwandeling plaats in . Deze sfeervolle avondwandeling belooft opnieuw een bijzondere belevenis te worden voor jong en oud. De start is bij Brouwersnös aan de 1 in . Deelnemers kunnen tussen 17.00 en 18.00 uur vertrekken voor een ontspannen wandeling van circa zes kilometer. Deelname is geheel gratis.

De Midzomerwandeling is dé gelegenheid om samen met familie, vrienden of buren te genieten van een prachtige zomeravond in en rondom het historische vestingstadje Groenlo. Terwijl de avond valt en de zon langzaam ondergaat, worden wandelaars onderweg verrast door diverse artiesten die zorgen voor muziek, vermaak en een unieke sfeer langs de route. Ook dit jaar is er weer een bijzonder stukje lokale geschiedenis in de wandeling verwerkt.

De organisatie heeft opnieuw alles in het werk gesteld om deelnemers een onvergetelijke avond te bezorgen. Dankzij de toegankelijke afstand van zes kilometer is de wandeling geschikt voor zowel ervaren wandelaars als recreatieve deelnemers die gewoon zin hebben in een gezellige avond buiten.

Vanaf Brouwersnös vertrekken de wandelaars op hun eigen tempo door het prachtige landschap rondom Groenlo. Onderweg staan ontmoeting, beleving en genieten centraal. De combinatie van natuur, cultuur, historie en entertainment maakt deze wandeling tot een unieke ervaring.

De Midzomerwandeling staat garant voor een avond vol gezelligheid, verrassingen en zomerse sfeer. Mis deze bijzondere jubileumeditie niet en wandel mee!

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