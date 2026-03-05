Villa Mondriaan viert verjaardag van Piet Mondriaan

120 keer bekeken

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan staat op zaterdag 7 en zondag 8 maart in het teken van de verjaardag van kunstschilder Piet Mondriaan. Tijdens het ‘Piet is Jarig Weekend’ organiseert het museum een creatief programma met workshops, rondleidingen en maakactiviteiten voor bezoekers van alle leeftijden.

Het feest vindt plaats in Museum Villa Mondriaan aan de Zonnebrink in Winterswijk, het huis waar Mondriaan een deel van zijn jeugd doorbracht. Het museum laat hier vooral het vroege werk van de kunstenaar zien en vertelt hoe hij zich ontwikkelde tot een van de bekendste vernieuwers van de moderne kunst.

Tijdens het weekend kunnen bezoekers deelnemen aan extra rondleidingen en creatieve activiteiten waarin experiment en verbeelding centraal staan. Het programma sluit aan bij de tentoonstelling ‘Zij aan Zij | Mondriaan in dialoog’, waarin Mondriaan wordt belicht in de periode vóór zijn beroemde abstracte stijl. De tentoonstelling laat zien hoe hij vanuit Winterswijk zijn weg vond naar een nieuwe beeldtaal.

Ook het Atelier Mondriaan is open voor publiek. In deze werkplek kunnen bezoekers kennismaken met hedendaagse kunstprocessen en ontdekken hoe de invloed van Mondriaan vandaag de dag nog zichtbaar is.

Het museum is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

