VK-Oost presenteert 10 jaar praktijkdata tijdens inspiratiebijeenkomst in Borculo

BORCULO – Wat levert tien jaar werken met praktijkdata op voor melkveehouders en de regio? Die vraag staat centraal tijdens de Inspiratiebijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) op woensdag 12 februari in Borculo. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten, inzichten en praktische lessen gedeeld uit een unieke dataset van tien jaar kringloop- en bodemgegevens.

VK-Oost beschikt over een database met gegevens van ruim 370 melkveehouders uit Oost-Nederland. De cijfers komen uit onder meer de KringloopWijzer en uit bodem- en gewasanalyses. Daarmee kunnen leden hun bedrijfsvoering verbeteren én samen leren. Volgens VK-Oost bestaat er geen vergelijkbare dataset met zoveel praktijkdata over zo’n lange periode.

Tijdens de bijeenkomst, getiteld De oogst van 10 jaar praktijkdata, wordt ingezoomd op drie thema’s: ammoniak, broeikasgassen en stikstofbodemoverschot. VK-Oost presenteert opvallende prestaties van leden, die volgens de organisatie vaak te weinig zichtbaar zijn buiten de sector.

Ook delen vier melkveehouders hun ervaringen. Zij scoren al jaren bovengemiddeld op één of meerdere thema’s en geven concrete tips die direct toepasbaar zijn op andere bedrijven. Volgens VK-Oost blijkt uit hun verhalen dat ook met relatief kleine maatregelen blijvende verbeteringen mogelijk zijn.

In het tweede deel van de avond staat de toekomst centraal. VK-Oost-bestuurslid en melkveehouder Edwin Breimer uit Toldijk gaat in gesprek met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek-directeur Frits Mulder over doelsturing, beleid en de rol van data in de keten.

De Inspiratiebijeenkomst vindt plaats bij zaal Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo. De inloop is vanaf 19.30 uur, de start om 20.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom. Aanmelden is verplicht via:

