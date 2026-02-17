Vollemaanwandeling over kerkepaden in Zieuwent

102 keer bekeken

ZIEUWENT – Stichting Fratsen organiseert op vrijdag 27 februari opnieuw een Vollemaanwandeling over de bekende kerkepaden rond het dorp Zieuwent. De paden zijn het hele jaar door populair bij wandelaars en sporters, maar volgens de organisatie is een tocht bij volle maan een bijzondere ervaring.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De start is tussen 18.30 en 19.30 uur bij Het Witte Paard aan de Dorpsstraat 49. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 kilometer. Deelname kost 4 euro; kinderen tot 12 jaar mogen gratis meelopen.

De routes worden met lichtjes gemarkeerd. Als het weer meewerkt, zorgt de volle maan voor natuurlijke verlichting zodra de ogen gewend zijn aan het donker. De organisatie adviseert deelnemers om zelf goed zichtbaar te zijn tijdens de wandeling.

Met de activiteit wil de stichting mensen laten ervaren hoe sfeervol en toegankelijk het buitengebied van Zieuwent ook in de avonduren is.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)