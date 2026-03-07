Voorjaarsmarkt bij Kringloop Aktief in vier Achterhoekse vestigingen

234 keer bekeken

ACHTERHOEK – De vestigingen van Kringloop Aktief in Doetinchem, Gendringen, Winterswijk en Groenlo staan zaterdag 14 maart volledig in het teken van het voorjaar. Tijdens de Lentemarkt, die plaatsvindt van 10.00 tot 17.00 uur, kunnen bezoekers terecht voor allerlei tweedehands artikelen voor huis, tuin en Pasen.

In de winkels zijn onder meer tuinmeubelen, bloempotten, buitengereedschap, paasdecoratie, servies en voorjaarskleding te vinden. Het gaat niet om tijdelijke marktkramen, maar om een uitgebreid aanbod van producten die in de kringloopwinkel een tweede leven krijgen.

De Lentemarkt is bedoeld voor bezoekers die inspiratie willen opdoen voor het nieuwe seizoen of op zoek zijn naar bijzondere spullen voor huis of tuin. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Zo zijn er spelletjes en een speuractiviteit, waardoor het evenement ook geschikt is als gezinsuitje.

De markt wordt georganiseerd met hulp van vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers die hun Nederlands in de praktijk oefenen. Volgens Kringloop Aktief zorgt die samenwerking voor extra betekenis achter het evenement.

De winkels zijn rolstoelvriendelijk en worden ook na de Lentemarkt regelmatig aangevuld met nieuwe voorjaarsartikelen.

