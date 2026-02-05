Voorjaarsvakantie vol activiteiten op Huis Verwolde

222 keer bekeken

LAREN (GLD) – Tijdens de voorjaarsvakantie opent Huis Verwolde op meerdere dagen de deuren voor bezoekers. Het landhuis is geopend op 14, 15, 18, 19, 21 en 22 februari 2026 van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen; vanaf 14.00 uur is het huis ook vrij toegankelijk.

Speciaal voor kinderen is er de speurtocht Jacht op de muizen. In het onderhuis helpen zij de boswachter om de muizen te verjagen die in de winter het warme huis opzoeken. De speurtocht is de hele dag te doen en kost 2 euro per persoon. De activiteit kan worden gecombineerd met een bezoek aan het bovenhuis. De reguliere entree bedraagt 13,50 euro voor volwassenen en 6,75 euro voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Museumkaarthouders en donateurs hebben gratis toegang.

Op zondag 15 februari staat de Grand Tour op het programma: een uitgebreide rondleiding van circa 1,5 uur waarbij ook normaal gesloten vertrekken worden bezocht. Deelname kost 17,50 euro; donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen en museumkaarthouders betalen 4 euro. Reserveren is verplicht.

Donderdag 19 februari vindt de laatste avondrondleiding van deze winter plaats. Bezoekers ervaren het huis bij kaarslicht en sfeerverlichting. De avond start om 19.00 uur en is inclusief koffie of thee met appelgebak.

https://www.glk.nl/verwolde

