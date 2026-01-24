Voorlichtingsavond over Voedselbos Bredevoort in de Koppelkerk

14 keer bekeken

BREDEVOORT – Het bestuur van het nieuwe voedselbos aan de Winterswijksestraat in Bredevoort organiseert op woensdag 4 februari 2026 een voorlichtingsavond in de Koppelkerk. Tijdens de bijeenkomst, getiteld De Voedselboss, staat zowel het concept voedselbos als de ontwikkeling van het voedselbos in Bredevoort centraal.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Een voedselbos is een door mensen ontworpen ecosysteem, gebaseerd op het natuurlijke bos, met een grote diversiteit aan meerjarige planten waarvan delen eetbaar zijn. Het initiatief in Bredevoort komt voort uit de Initiatiefgroep Voedselbos Aalten/Achterhoek (IVA), die zich sinds 2019 inzet voor duurzame landbouwvormen. Aanleiding zijn zorgen over klimaatverandering, verdroging en wateroverlast, afname van biodiversiteit en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Het agrarische perceel voor het voedselbos werd gevonden in de voormalige pluktuin bij Bredevoort en is voor langere tijd beschikbaar gesteld door de diaconie van de protestantse kerk van Bredevoort. Het voedselbos werd officieel gestart op 11 december 2025, met het planten van een kweepeer door leerlingen van Schaersvoorde, afdeling Groen.

Tijdens de avond geeft Martijn Aalbrecht van De Voedselboss een presentatie. Ook wordt ingegaan op de voortgang van Voedselbos Bredevoort en de mogelijkheden voor participatie van bewoners, agrariërs, leerlingen en omwonenden.

Programma

20.00 uur: Introductie

20.05 uur: Presentatie De Voedselboss

20.50 uur: Pauze

21.10 uur: Informatie Voedselbos Bredevoort

21.40 uur: Participatie en betrokkenheid

22.00 uur: Afsluiting

Praktische informatie

Waar: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Wanneer: woensdag 4 februari 2026

Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Entree: gratis

Aanmelden: via info@voedselbossen-achterhoek.nl

Meer informatie: https://www.voedselbossen-achterhoek.nl/voedselbos-bredevoort

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)