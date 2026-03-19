OOST GELRE — Voorlopige uitslag Oost Gelre: CDA grootste, VVD en OOG volgen

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Oost Gelre laat zien dat het CDA opnieuw de grootste partij is geworden. De stemmen van woensdag 18 maart 2026 zijn inmiddels per partij geteld en geven een eerste beeld van de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad.

Volgens de voorlopige cijfers behaalde het CDA 4.164 stemmen, goed voor 7 zetels. Daarmee blijft de partij de grootste in de gemeente. VVD (3.257 stemmen) en OOG (3.167 stemmen) volgen op korte afstand en komen beide uit op 5 zetels.

Ook de overige partijen zijn vertegenwoordigd in de nieuwe raad. GL/PvdA behaalt 1.351 stemmen en komt uit op 2 zetels. Lokaal Belang krijgt 1.260 stemmen, eveneens goed voor 2 zetels. OGV ontvangt 1.592 stemmen en krijgt ook 2 zetels. OLW blijft met 551 stemmen zonder zetel.

De opkomst in Oost Gelre ligt op 63,23 procent. In totaal brachten 15.342 inwoners een geldige stem uit. Daarnaast waren er 28 ongeldige stemmen en 41 blanco stemmen.

De telling vond plaats na sluiting van de stembureaus op woensdagavond. Donderdag worden de stemmen verder gecontroleerd tijdens de openbare telling in Lichtenvoorde. Daarna wordt de definitieve uitslag vastgesteld.

De voorlopige uitslag geeft alvast richting aan de komende coalitiebesprekingen in Oost Gelre, waarin partijen zullen kijken naar mogelijke samenwerkingen voor een nieuw gemeentebestuur.

Advertentie