Voorpremière Joe Speedboot met 2-voor-1 actie bij Amphion Filmhuis

DOETINCHEM – De verfilming van de bestseller Joe Speedboot van Tommy Wieringa draait binnenkort in de bioscoop. Op maandag 9 maart om 20.30 uur is er een exclusieve voorpremière bij Amphion Filmhuis. Bezoekers kunnen die avond hun beste vriend(in) gratis meenemen.

De film vertelt het verhaal van Fransje Hermans, die na een ernstig ongeluk in een rolstoel belandt en niet meer kan spreken of bewegen. Zijn wereld lijkt beperkt tot het trage dorpsleven van Lomark. Dat verandert wanneer de roekeloze nieuwkomer Joe Speedboot verschijnt. Tussen de twee ontstaat een bijzondere vriendschap die Fransje opnieuw laat dromen van vrijheid en avontuur.

Met de actiecode VRIENDSCHAP krijgen bezoekers 50 procent korting op maximaal twee tickets voor de voorpremière. De kortingsactie geldt alleen op maandag 9 maart.

Vanaf 12 maart is de film regulier te zien in Doetinchem.

Joe Speedboot verscheen in 2005 en betekende de doorbraak van Wieringa bij het grote publiek. De roman werd genomineerd voor meerdere literaire prijzen, waaronder de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs.

